Путін цього не очікував: як Україна може змінити думку Трампа щодо війни

Президент США Дональд Трамп упродовж останніх місяців зосереджений на врегулюванні конфлікту з Іраном. Натомість за цей час позиції Росії у війні проти України погіршилися. І це проблема для диктатора Путіна.

Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що Трамп вже щонайменше кілька разів "припинив" війну з Іраном. Зараз лунають сигнали, що Вашингтон та Тегеран нібито наблизилися до реального миру. Також наразі Трамп не бере активної участі у врегулюванні війни в Україні.

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Як може змінитися позиція Трампа щодо війни в Україні?

За словами Рашкіна, ще з пів року тому Трамп намагався переконати Україну, що в неї взагалі немає "карт" у протистоянні з Росією. При цьому зараз РФ все складніше протидіяти українським дронам, які створюють все більше проблем. Ситуація змінюється на користь Києва. І Путін явно цього не очікував.

Паралельно в Палаті представників пройшов законопроєкт про нову безпекову допомогу Україні та посилення санкцій проти Росії. Наразі він загальмував в Сенаті. Але хтозна, як все буде розвиватися далі.

Коли в Сенаті буде 60 голосів за законопроєкт, то він піде на голосування. Там не люблять ставити на голосування законопроєкти, які не пройдуть далі. Тоді сенатор виглядатиме погано. Але зараз триває тиск на Росію на фронті; була цікава зустріч Усика з Трампом та інші речі. Та й сама слабкість Трампа може підштовхнути його до того, що потрібно ставити на Україну,

– зазначив Рашкін.

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На його думку, зараз Україна має вікно можливостей, аби тиснути на Росію. На цьому тлі Трампа цілком може почати тиснути на Росію, аби там нарешті пішли на припинення війни. Якщо ж Путін відмовиться, то можна буде домовлятися з іншими російськими "гравцями".

Трампу все одно – працювати з Путіним чи кимось іншим. На мою думку, зара є певна "папочка з грішми" для припинення війни. Хто отримає їх? Все одно. Не буде Путін, то буде хтось інший,

– вважає Рашкін.

Додамо, нещодавно президент Володимир Зеленський заслухав доповідь від української розвідки щодо внутрішньої ситуації в Росії. Зокрема невдоволення населення щодо дій Путіна продовжує зростати. Також там фіксують стійку тенденцію щодо падіння рейтингів правлячої партії "Єдіная Росія". Це змусить Кремль йти на значно масштабніші фальсифікації на виборах до державної думи РФ, які відбудуться у вересні 2026 року.