Хотіла мільйони та нерухомість: суд залишив без руху позов дружини Чернишова про поділ майна

Позовну заяву дружини колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова Світлани про поділ майна подружжя, подану у жовтні 2025 року, залишили без руху.

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду, оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Що відомо про позов дружини Чернишова?

Згідно з оприлюдненим документом, Світлана Чернишова просила виділити їй у власність одну з квартир у Києві, а чоловіку залишити іншу квартиру в Нікополі та автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200.

На думку позивача, такий поділ є рівноцінним, справедливим та відповідає нормам чинного законодавства, передача відповідачу квартири в місті Нікополі Дніпропетровської області та автомобіля компенсує різницю у вартості, створить баланс інтересів обох сторін, такий поділ є єдиним доцільним варіантом,

– ідеться в ухвалі.

Також дружина ексчиновника просила визнати за нею право власності на гроші на 21 банківському рахунку та на цінні папери в кількості 4 812 штук загальною номінальною вартістю 4,81 мільйона гривень.

У прохальній частині позовної заяви просять визнати власністю позивачки кошти, вилучені під час обшуків детективів НАБУ, 10 мільйонів гривень застави, що зберігаються на рахунку Вищого антикорупційного суду.

Яка ситуація зі справами проти Чернишова?