Захистити Стуса: суд знову переніс засідання через позов Медведчука – фото
У Києві 14 серпня суд розглядав позов Віктора Медведчука проти історика та журналіста Вахтанга Кіпіані і видавництва Vivat. Кум Путіна вимагає заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса". Розгляд справи вчергове перенесли.
За результатами чергового засідання, суддя оголосила перерву, і повідомила, що суд продовжить розгляд справи 18 вересня о 10:00. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Що відомо про акцію під стінами суду
- Під вікнами Дарницького суду активісти провели акцію на підтримку книги Кіпіані. Організатори назвали її "Захисти Стуса".
- Ще до початку засідання перед учасниками акції виступили лідери думок, які особисто знали Стуса: журналістка-шістдесятниця Маргарита Довгань та колишній політв’язень, член Української Гельсінської групи Василь Овсієнко.
- На мітинг також прийшли громадські активісти, волонтери, воїни АТО, освітяни, музиканти, блогери, журналісти.
На мітинг люди принесли плакати / Фото Укрінформ
Під вікнами суду зібралися понад 100 активістів / Фото Укрінформ
У своїй книзі Вахтанг Кіпіані оприлюднив основні документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили Василя Стуса. Медведчука, який мав захищати поета, звинуватили у порушенні адвокатської етики. Влітку 2019 року Медведчук раптом заявив, що у книзі Кіпіані подає "висловлювання, які не відповідають дійсності". Свою правоту одіозний політик вирішив доводити у суді.
Що буде із книгою, якщо Медведчук виграє суд
Якщо Медведчук виграє позов, "Справу Василя Стуса" можуть, і справді, заборонити. Кіпіані змусять виручити з книги твердження, які нібито руйнують репутацію Медведчука. Однак кум Путіна марно намагається через заборони очистити свою репутацію. В українській культурі він назавжди залишиться нечесним адвокатом, який зрадив свого підзахисного.
Українські діячі стали на захист правди про Стуса
Відомі українські діячі опублікували заяву з вимогою забезпечити справедливий суд.
У позові Віктора Медведчука ми вбачаємо неприховану спробу прямого тиску на свободу слова, друку та наукової думки в Україні,
– йдеться в заяві.
Заяву вже підписали письменник Сергій Жадан, співачка Олександра Кольцова, журналістка Зоя Казанжи, письменниця та редакторка Анастасія Левкова, письменник Макс Кідрук, музикант Олександр Фоззі та інші.