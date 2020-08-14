У Києві 14 серпня суд розглядав позов Віктора Медведчука проти історика та журналіста Вахтанга Кіпіані і видавництва Vivat. Кум Путіна вимагає заборонити розповсюдження книги "Справа Василя Стуса". Розгляд справи вчергове перенесли.

За результатами чергового засідання, суддя оголосила перерву, і повідомила, що суд продовжить розгляд справи 18 вересня о 10:00. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Цікаво Коли Медведчук мовчав: у чому абсурд справи Стуса та нового судилища

Що відомо про акцію під стінами суду

Під вікнами Дарницького суду активісти провели акцію на підтримку книги Кіпіані. Організатори назвали її "Захисти Стуса".

Ще до початку засідання перед учасниками акції виступили лідери думок, які особисто знали Стуса: журналістка-шістдесятниця Маргарита Довгань та колишній політв’язень, член Української Гельсінської групи Василь Овсієнко.

На мітинг також прийшли громадські активісти, волонтери, воїни АТО, освітяни, музиканти, блогери, журналісти.



На мітинг люди принесли плакати / Фото Укрінформ



Під вікнами суду зібралися понад 100 активістів / Фото Укрінформ

У своїй книзі Вахтанг Кіпіані оприлюднив основні документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили Василя Стуса. Медведчука, який мав захищати поета, звинуватили у порушенні адвокатської етики. Влітку 2019 року Медведчук раптом заявив, що у книзі Кіпіані подає "висловлювання, які не відповідають дійсності". Свою правоту одіозний політик вирішив доводити у суді.

Що буде із книгою, якщо Медведчук виграє суд

Якщо Медведчук виграє позов, "Справу Василя Стуса" можуть, і справді, заборонити. Кіпіані змусять виручити з книги твердження, які нібито руйнують репутацію Медведчука. Однак кум Путіна марно намагається через заборони очистити свою репутацію. В українській культурі він назавжди залишиться нечесним адвокатом, який зрадив свого підзахисного.

Українські діячі стали на захист правди про Стуса

Відомі українські діячі опублікували заяву з вимогою забезпечити справедливий суд.

У позові Віктора Медведчука ми вбачаємо неприховану спробу прямого тиску на свободу слова, друку та наукової думки в Україні,

– йдеться в заяві.

Заяву вже підписали письменник Сергій Жадан, співачка Олександра Кольцова, журналістка Зоя Казанжи, письменниця та редакторка Анастасія Левкова, письменник Макс Кідрук, музикант Олександр Фоззі та інші.