Также Германия призывает к выработке единой позиции всего Евросоюза против экономического запугивания стран-членов. Это значит, что агрессивная политика Китая вызвала обратную реакцию.

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Мир сомневается в Китае как в партнере

Вместо страха, всё больше стран задумываться о том, а действительно ли Китай такой надежный торговый партнер.

Шольц в Вашингтоне

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. По итогам встречи прошла пресс-конференция, большая часть которой была посвящена вопросам Украины и российской агрессии.

Однако Шольцу, в свете скандалов о ненадежности Германии, было важно показать, что его страна едина с остальными Западом по всем ключевым вопросам. Вопрос отношений с Китаем здесь не стал исключением.

Дело в том, что параллельно с визитом немецкого канцлера в США, представитель его партии по вопросам внешней политики Нильс Шмид посетил Литву.

Таким образом немцы хотели показать, что они полностью солидарны с Вильнюсом в их противостоянии с Китаем, а также – поддерживают иск Евросоюза против Пекина во всемирную торговую организацию.

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Почему Китай ввел санкции против Литвы

Дело в том, что накануне Литва открыла в своей столице, де-факто, полноценное посольство Тайваня. Китай же считает остров своей территорией и всячески против того, чтобы другие страны налаживали с островом какие-либо отношения.

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Потому Китай ввел санкции против Литвы и сильно урезал все экономические и дипломатические связи, а также начал давить на европейские компании, чтобы те отказались от сотрудничества с Литвой.

Пекин перешел "красные линии"

В ЕС посчитали, что этим Пекин перешел все "красные линии", а потому Брюссель подал иск в ВТО против Китая, где обвинил его в экономическом запугивании и принуждении для достижения своих политических целей.

Нильс Шмид, будучи представителем правящей партии Германии, еще раз подтвердил, что Германия – на стороне Литвы.

При этом! Шмид отдельно отметил, насколько быстро и слаженно среагировал Брюссель.

Пекин вызвал гнев ЕС

То есть по сути, когда Пекин решил своим экономическим давлением "наказать" Литву, он не только не добился результата, но даже наоборот, вызвал гнев практически всех членов ЕС.

Потому Еврокомиссия тут же приступила к разработке инструмента, который бы смог защитить страны ЕС от экономического принуждения.

Но в своих заявлениях Шмид идет пошел дальше и буквально призвал европейских инвесторов по-новому взглянуть на китайский рынок.



Шмид призвал инвесторов по-новому взглянуть на Китай / Фото SPD

Как видит эту ситуацию Тайвань

При этом Тайвань, который и стал таким камнем преткновения между Китаем и ЕС, видит эту ситуацию как отличную возможность, чтобы и дальше налаживать отношения с Евросоюзом. Ведь ЕС уже долгое время размышляет о том, чтобы:

наладить на своей территории производства микрочипов;

достичь лидерства в этой области.

Тайвань же является главным поставщиком этих чипов в мире. При этом имеет самые технологичные производства.

Более того! Тайвань прямо заявляет о том, что видит широкий простор для сотрудничества с Евросоюзом в этой области. ЕС, скорей всего, это сотрудничество усилит.

Китай постепенно заходит на ту тропу, по которой в своей политике идет Россия – постоянные угрозы и повышение ставок. Но опыт России показывает, что результат угроз полностью противоположный.

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Ведь требования Кремля к НАТО убраться из Восточной Европы привели к тому, что Альянс наоборот только укрепил этот фланг. В свою очередь агрессивная внешняя политика Китая и попытки добиться непризнания Тайваня приводят к тому, что все больше стран готовы начать сильнее сотрудничать с островом.