Зеленський назвав пріоритет номер один у співпраці з партнерами

Володимир Зеленський заявив, що питання протиповітряної оборони України – найпріоритетніше у співпраці з партнерами. Він закликав надалі працювати над стійкістю українських міст.

Про це президент України повідомив на IV Міжнародному саміті міст і регіонів.

Зеленський закликав посилити ППО

Володимир Зеленський, закликав надалі доносити до політичних лідерів, що питання ППО наразі найголовніше у переговорах з міжнародними партнерами. Також, за його словами, важливо продовжувати співпрацю на стійкість громад в Україні. А відповідний досвід може бути корисним для інших європейських міст.

Україні надзвичайно допомагає відчувати, що ми у своєму захисті не наодинці. Люди й у вас у країнах, і в нас, в Україні, мають відчувати й надалі, що зло не виграє,

– зазначив президент.

Український лідер подякував партнерам за майбутні спільні проєкти, рішення та дії у зміцненні оборони та захисті України від російських атак. Крім того, згадав й участь партнерів у відбудові країни.

Окремо Зеленський наголосив, що свобода, в тому числі Європи, наразі визначається у війні в Україні.

Нагадаємо, генсек НАТО раніше пропонував, щоб країни Альянсу щороку витрачали 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні. Однак ініціативу не підтримали Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада.

Водночас щонайменше сім країн НАТО, які вже виділяють понад 0,25% ВВП на підтримку України, підтримали цю ідею генсека.