Пальне "по чайній ложці": в "Атеш" заявили про проблеми російської ППО на окупованих територіях

У тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині російські військові нібито зіткнулися з гострим дефіцитом пального. Саме тому командування обмежило заправку мобільних вогневих груп і підрозділів ППО.

Про це повідомили агенти партизанського руху "Атеш", які діють у лавах російської армії.

Які проблеми у російської ППО на тимчасово окупованих територіях?

Агенти партизанського руху "Атеш" заявили про серйозні проблеми із забезпеченням пальним у підрозділах російської армії, які дислокуються в тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині. За їхніми словами, російське командування запровадило жорсткі ліміти на заправку мобільних вогневих груп (МВГ) та підрозділів протиповітряної оборони, які відповідають за захист позицій від українських безпілотників.

За інформацією руху, військовим видають мінімальні обсяги пального, а використовувати техніку дозволяють лише під час бойових виїздів. В інший час автомобілі залишаються без руху через нестачу пального. Один із агентів "Атеш", який, як стверджується, перебуває у підрозділі ППО в районі Чонгара, повідомив, що якщо пальне закінчується під час виконання завдання, військові змушені залишати техніку та шукати укриття пішки.

У русі зазначають, що така ситуація нібито зафіксована в кількох російських підрозділах, зокрема у 1096-му зенітному ракетному полку 22-го армійського корпусу Росії у Криму, мобільних вогневих групах на напрямку траси Р-280 поблизу Чонгара, а також у підрозділах ППО та БпЛА 49-ї загальновійськової армії на окупованій Херсонщині.

За даними "Атеш", випадки покинутої через відсутність пального техніки вже фіксувалися на тиловій дорозі між Генічеськом і Скадовськом. Стверджується, що такі машини залишаються просто неба, поки їх не виявляють українські безпілотники.

У партизанському русі наголошують, що російське командування не розголошує масштаби проблем із логістикою, однак перебої із забезпеченням пальним, за їхніми словами, свідчать про труднощі в системі постачання окупаційних військ.

Нагадаємо, у Росії в червні 2026 року різко подорожчав бензин. Ціни зросли в середньому на 6,88% за місяць. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що головною причиною стали українські удари по російських нафтопереробних заводах і паливній інфраструктурі, які призвели до дефіциту пального. За даними аналітиків, нестача бензину вже спостерігається у більшості регіонів Росії і може негативно вплинути як на цивільний сектор, так і на військову логістику окупантів.