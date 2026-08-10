Дрон "ухиляється" від ракет "Панцир": полковник запасу розібрав проблеми російської ППО

Від початку серпня Україна уразила 12 суден тіньового флоту Росії. А загалом в Азовському і Чорному морях, з 6 липня – відколи почалася операція "Молочка", – було уражено 221 судна й це далеко не межа.

Ба більше, на кадрах з ураження видно, як український дрон FPV-2 ухиляється від трьох ракет з "Панциря-1". полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що прямого управління дроном, скоріш за все, немає, принаймні на великих дальностях.

Чи може FPV-дрон ухилятися від "Панцирів"

За словами Світана, це не дрон ухилився, а "Панцир" промахується – вчасно не спрацьовує так званий радіозапал. Варто розуміти, що коли ракета виходить на ціль, то вона не б’є контактним ударом, немає безпосереднього зіткнення як такого.

Ракета має пройти поруч із ціллю і спрацювати – залежно від типу – радіозапалом, контактним, ємнісним. Вибухова хмара від уражаючих елементів має накрити ціль, аж у задню півсферу, при проході ракети.

Але швидкість ракети велика, курси зустрічні. Найімовірніше, ці радіозапали не спрацювали або спрацювали позаштатно. Вони могли вибухнути за дроном і просто не завдати йому ураження. Тобто час спрацьовування потрібно уточнювати,

– додав Роман Світан.

Це говорить про те, що технічно російські «Панцирі» не готові виконувати такі завдання. Але найцікавіше інше: саме так треба перехоплювати російські дрони нашими ракетами. Саме у режимі, коли ракета йде в передню півсферу, при підході спрацьовує ємнісний або радіозапал, відбувається підрив, і хмара уражаючих елементів, яка розлітається на десятки метрів, посіче практично будь-яку повітряну ціль.

Роман Світан про проблеми російської ППО: дивіться відео

Чому російські системи РЕБ стають вразливими

У Геленджику також заявлено, що Силам оборони вдалося “вполювати” систему "Волна Купол Гарант". Це нібито система, яка глушить супутниковий інтернет, яким ми користуємося, щоб долітати до Краснодарського краю, до Криму.

З одного боку, це легка ціль. Будь-яка глушилка, будь-яка система РЕБ яскраво світиться в радіодіапазоні. Тобто вона сама є джерелом сигналу. На цей сигнал можна відправити протирадіолокаційну ракету.

А оптимальний варіант – пам’ятаєте, як ми з вами не раз говорили про ізраїльські "Гарпії", які є попередниками "Шахедів"? Вони з самого початку були протирадіолокаційними. Колись ізраїльтяни продавали їх тисячами на Близькому Сході. З них потім і китайці зробили "Підсолнух-200", а іранці – "Шахеди",

– пояснив військовий експерт.

У достатній кількості таких дешевих дронів вистачить, але це мають бути тисячі дронів. Тобто краще на “обманку”підвісити два кілограми вибухівки і систему наведення на локатор.

Такий дрон може коштувати 200 – 300 доларів. Ними можна "зачищати" такі станції. Але сама станція доволі унікальна. Росіяни зараз намагаються глушити зв’язок зі супутником, впливаючи не на сам дрон із Starlink чи іншою системою зв’язку, а на сам супутник, щоб він не бачив над визначеною площею, не приймав сигнал або приймав менший сигнал від самої станції.

"Тобто вони знайшли такий механізм і зараз намагаються його повністю використовувати, прикрити якісь площі. Але, повторюся, вони стають самі вразливими, тому що така станція приваблює протирадіолокаційні системи практично з усіх напрямків", – підсумував Світан.