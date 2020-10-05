Вірменські війська протиповітряної оборони збили безпілотник Азербайджану поблизу Котайкської області. У мережі оприлюднили відео інциденту.

Збиття безпілотника підтвердила прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян. Його знищили поблизу Єревана.

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У відомстві також заявили, що на сьогодні азербайджанські війська обстрілюють прикордонні території. Раніше там повідомляли про збиття ще 3 безпілотників під час атаки села Мец Масрік у Вірменії. Тоді загинув один з місцевих жителів, а ще двоє отримали поранення.

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