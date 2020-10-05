Наздвичайний та повноважний Азербайджанської Республіки Ельміра Ахундова заявила, що конфлікт у Нагірному Карабасі можливо закінчити лише після того, як вірмени залишать територію регіону. І додала, що переговори щодо цього регіону тривають досить довго, однак ні до чого не призводять.

Про це Ельміра Ахундова заявила під час брифінгу щодо конфлікту між Вірменією та Азербайджаном на території Нагірного Карабаху, повідомляє 24 канал.

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Пані посол наголосила, що Вірменія має визнати, що була неправа і Нагірних Карабах – не територія цієї країни, як раніше заявляв прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Також вона відзначила, що Азербайджану повинен надати графік поетапного виводу окупаційних сил Вірменії з азербайджанських територій.

Спочатку з 5, потім з 2, згодом – повернення народу Азербайджану в Нагірний Карабах. Тобто ми готові розглянути початок мирних переговорів тільки після повної деокупації території,

– пояснила вона.

Пані посол наголосила, що Вірменія захищає саме свою територію. Адже область Нагірний Карабах вважають в країні виключно азербайджанською.

Попри це там визнають, що етнічних азербайджанців у регіоні зараз лише 30%, а 70% – етнічні вірмени.

Під час брифінгу військовий аташе Азербайджану Ільгар Агаєв проаналізував ситуацію за останні дні, називаючи конкретні цифри щодо збитків, куди і яка сторона просувається.

"Генеральною прокуратурою Азербайджанської Республки було порушено кілька кримінальних справ. На сьогодні маємо 24 загиблих, поранених 121. Понад 2 тисяч об'єктів були зруйновані", – повідомив він.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: коротко