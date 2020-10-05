Посол Азербайджану про Нагірний Карабах: готові до мирних перемовин тільки після деокупації
Наздвичайний та повноважний Азербайджанської Республіки Ельміра Ахундова заявила, що конфлікт у Нагірному Карабасі можливо закінчити лише після того, як вірмени залишать територію регіону. І додала, що переговори щодо цього регіону тривають досить довго, однак ні до чого не призводять.
Про це Ельміра Ахундова заявила під час брифінгу щодо конфлікту між Вірменією та Азербайджаном на території Нагірного Карабаху, повідомляє 24 канал.
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Пані посол наголосила, що Вірменія має визнати, що була неправа і Нагірних Карабах – не територія цієї країни, як раніше заявляв прем'єр-міністр Нікол Пашинян.
Також вона відзначила, що Азербайджану повинен надати графік поетапного виводу окупаційних сил Вірменії з азербайджанських територій.
Спочатку з 5, потім з 2, згодом – повернення народу Азербайджану в Нагірний Карабах. Тобто ми готові розглянути початок мирних переговорів тільки після повної деокупації території,
– пояснила вона.
Пані посол наголосила, що Вірменія захищає саме свою територію. Адже область Нагірний Карабах вважають в країні виключно азербайджанською.
Попри це там визнають, що етнічних азербайджанців у регіоні зараз лише 30%, а 70% – етнічні вірмени.
Під час брифінгу військовий аташе Азербайджану Ільгар Агаєв проаналізував ситуацію за останні дні, називаючи конкретні цифри щодо збитків, куди і яка сторона просувається.
"Генеральною прокуратурою Азербайджанської Республки було порушено кілька кримінальних справ. На сьогодні маємо 24 загиблих, поранених 121. Понад 2 тисяч об'єктів були зруйновані", – повідомив він.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: коротко
- Конфлікт між країнами триває від початку 1990 років. Причина – район Нагірного Карабаху, який є територією Азербайджану. Попри це регіон населяють, переважно, вірмени.
- 27 липня 2020 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном відновились бої. Країни звинувачують в ескалації конфлікту одна одну.
- Під час боїв є загиблі не лише серед військових, а й серед мирного населення.
- Міжнародна спільнота засудила конфлікт та закликала країни припинити бої. Однак Туреччина підтримала Азербайджан.
- В Азербайджані заявили, що готові припинити вогонь, якщо Вірменія визнає, що окупувала Нагірний Карабах та надасть план виведення своїх військ.
- Вірменія заявила, що Азербайджан 5 жовтня відновив наступ у південному напрямку Нагірного Карабаху. У регіоні тривають запеклі бої.