Міноборони Вірменії: Азербайджан відновив наступ у Нагірному Карабасі
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Вірменія заявила, що Азербайджан 5 жовтня відновив наступ у південному напрямку Нагірного Карабаху. У регіоні тривають запеклі бої.
Азербайджан наступає у напрямку Арцахського фронту. Про це повідомила прессекретарка Міноборони Вірмені Шушан Степанян у фейсбуці.
Важливо Війна у Нагірному Карабасі: що відбувається зараз
Противник відновив наступальні дії. Ведуться запеклі бої. Підрозділи Армії оборони наносять гідну відповідь ворожим силам,
– наголосила Степанян.
Зауважимо, армія Азербайджану також йшла в наступ 3 жовтня. Однак Вірменія заявила, що зупинила атаку та збила 3 літаки противника. Степанян розповіла, що тоді вірменські війська пішли у контрнаступ, зупинивши Азербайджан.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: головне
- Конфлікт між країнами триває від початку 1990 років. Причина – район Нагірного Карабаху, який є територією Азербайджану. Попри це регіон населяють, переважно, вірмени.
- 27 липня 2020 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном відновились бої. Країни звинувачують в ескалації конфлікту одна одну.
- Під час боїв є загиблі не лише серед військових, а й серед мирного населення.
- Міжнародна спільнота засудила конфлікт та закликала країни припинити бої. Однак Туреччина підтримала Азербайджан.
- В Азербайджані заявили, що готові припинити вогонь, якщо Вірменія визнає, що окупувала Нагірний Карабах та надасть план виведення своїх військ.