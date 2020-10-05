Вірменія заявила, що Азербайджан 5 жовтня відновив наступ у південному напрямку Нагірного Карабаху. У регіоні тривають запеклі бої.

Азербайджан наступає у напрямку Арцахського фронту. Про це повідомила прессекретарка Міноборони Вірмені Шушан Степанян у фейсбуці.

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Противник відновив наступальні дії. Ведуться запеклі бої. Підрозділи Армії оборони наносять гідну відповідь ворожим силам,

– наголосила Степанян.

Зауважимо, армія Азербайджану також йшла в наступ 3 жовтня. Однак Вірменія заявила, що зупинила атаку та збила 3 літаки противника. Степанян розповіла, що тоді вірменські війська пішли у контрнаступ, зупинивши Азербайджан.

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