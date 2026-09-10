Прах тещі голови ОУН Мельника ексгумували в Люксембурзі: Марію Федак перепоховають у Львові

На міському цвинтарі Боневуа у Люксембурзі відбулася ексгумація праху Марії Федак — матері Софії Федак-Мельник та тещі голови ОУН Андрія Мельника. Незабаром її останки перепоховають у Львові відповідно до рішення та побажання родини.

Про це у Facebook повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак.

Що відомо про Марію Червак?

Він розповів, що Марія Федак була дружиною відомого львівського адвоката Степана Федака та виховала вісьмох дітей, пов'язавши свою родину з провідними постатями українського визвольного руху XX століття.

Зокрема, її донька Ольга вийшла заміж за засновника ОУН Євгена Коновальця, а молодша Софія стала дружиною його наступника – Андрія Мельника. Під час Другої світової війни родина опинилася в еміграції у Люксембургу, де після виснажливих років поневірянь Марія Федак відійшла у вічність.

Родинна могила на цвинтарі Боневуа

Після смерті Марії Федак її могила стала сакральним місцем пам'яті для всієї родини та української діаспори. Коли у 1964 році помер Андрій Мельник, його поховали поруч із тещею, а в 1990 році поруч спочила його дружина Софія.

Протягом майже шістдесяти років ця скромна родинна могила на люксембурзькому цвинтарі Боневуа – де пліч-о-пліч спочивали Марія Федак, Андрій та Софія Мельники – залишалася місцем паломництва українців з усього світу. Проте ідея повернути лідерів визвольних змагань на рідну землю ніколи не згасала,

– підкреслив Богдан Червак.

Він також зауважив, що голова ОУН надзвичайно поважав тещу, вважаючи її втіленням шляхетної української матері, яка віддала все заради майбутнього України та забезпечила національному рухові надійний тил.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, у травні до України привезли прах Андрія та Софії Мельників. Останки подружжя першими поховали у Пантеоні визначних українців.