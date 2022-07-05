Росія експортує своє варварство навіть у космос, – МЗС про прапор квазіреспубліки "ЛНР" на МКС

Триває 132 доба повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Загарбники демонструють свою імперськість та неповагу до міжнародного права навіть у космосі.

На Міжнародну космічну станцію росіяни притягли ганчірку так званої "ЛНР". Інцидент прокоментував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у твітері.

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Варварство росіян не знає меж

Росія продовжує чинити геноцид українського народу. Окупанти вбивають жінок, дітей та літніх людей під різними прапорами – від радянського, імперського та російського до так званих прапорів псевдореспублік, які вони утворили на захоплених українських територіях.

Нещодавно один з таких прапорів, а саме символ квазіутворення "ЛНР", російські космонавти притягнули на Міжнародну космічну станцію.

Російські космонавти на МКС демонструють прапор, під яким російські війська вбивають жінок та дітей на Донбасі і перетворюють на попіл цілі українські міста. Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру,

– заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

До слова, посадовець додав, що саме тому Росію потрібно виключити з усіх можливих міжнародних космічних програм.

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