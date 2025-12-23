Працівник моргу обкрадав загиблих військових: на Харківщині викрили ганебний злочин
- Працівник моргу у Чугуєві викрадав мобільні телефони загиблих військових.
- Підозрюваний може бути причетний до інших схожих випадків, розглядається питання про його арешт.
Працівник моргу у Чугуєві привласнював мобільні телефони полеглих захисників. Під час обшуку правоохоронці виявили в нього викрадені ґаджети.
На лаві підсудних може опинитися молодший медичний брат Чугуївського відділення ДСУ "Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи", передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.
Що відомо про обкрадання загиблих військових?
Чоловіку повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, повторно. Нині розглядають питання про арешт підозрюваного.
У межах досудового розслідування правоохоронці перевірятимуть, чи був медбрат причетний до інших схожих випадків.
До слова, у серпні 2025 року на обкраданні полеглих військовослужбовців була викрита молодша сестра цього ж моргу. Жінка постійно привласнювала особисті речі воїнів, які захищали Куп'янський напрямок.
Подібна зневага до пам'яті воїнів, які ціною власного життя боронили державу, є аморальною та неприпустимою. Справедливий вирок у цій справі – це питання честі для правосуддя та обов'язок перед кожним героєм, чий спокій було зухвало порушено заради наживи,
– йдеться у повідомленні прокуратури.
Інші випадки обкрадань військових
- У Дніпрі злочинна група обікрала рахунки загиблих українських військових на понад 1,5 мільйона гривень. Зловмисники мали доступ до моргу, де забирали у полеглих воїнів мобільні телефони та SIM-картки. За даними слідства, до схеми був залучений працівник бюро судово-медичної експертизи.
- У Дарницькому районі Києва пограбували 28-річного військового з інвалідністю, який проходив реабілітацію та переміщався на кріслі колісному. Біля магазину до нього підійшов незнайомий чоловік і під час розмови вихопив з гаманця 5 тисяч гривень та втік.
- Біля підземного переходу на вулиці Привокзальній у Харкові двоє чоловіків напали на 45-річного військового, який приїхав у відпустку. Один ударив його в обличчя, після чого разом зі спільником вони били потерпілого ногами, забрали його речі та втекли. Нападників швидко затримали.