У Києві на вулиці Гарматній поблизу банкомату працівницю "Приватбанку" покусав собака. У тварини був власник, який стояв поруч у черзі. При цьому на собаці не було ані ошийника, ані намордника. Після того, як тварина вкусила жінку, власник нічого не зробив, аби допомогти постраждалій.

Ба більше – він просто покинув місце інциденту. А от працівницю "Приватбанку" довелося госпіталізувати. Про це пише фейсбук-спільнота Kyiv Operative.

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Тепер максимум, що загрожує власнику собаки – штраф. Про це розповіли поліцейські, які приїхали на місце події. Прибули за викликом і медики, які забрали постраждалу до лікарні.

Як трапився інцидент

На вулиці до співробітниці "Приватбанку" підбіг безпородний пес. На ньому не було нашийника, повідка і намордника. Він вкусив жінку.



Відділення "Приватбанку", біля якого стався інцидент

Власник собаки в той час стояв у черзі до відділення банку і на власні очі бачив усю ситуацію. Після події він просто зник у невідомому напрямку.

У мережі також оприлюднили фото укусу.

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Працівницю "Приватбанку" покусав собака

Де трапився інцидент: карта