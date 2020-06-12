Працівницю "Приватбанку" покусав собака: власник спокійно спостерігав за ситуацією – фото 18+
У Києві на вулиці Гарматній поблизу банкомату працівницю "Приватбанку" покусав собака. У тварини був власник, який стояв поруч у черзі. При цьому на собаці не було ані ошийника, ані намордника. Після того, як тварина вкусила жінку, власник нічого не зробив, аби допомогти постраждалій.
Ба більше – він просто покинув місце інциденту. А от працівницю "Приватбанку" довелося госпіталізувати. Про це пише фейсбук-спільнота Kyiv Operative.
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Тепер максимум, що загрожує власнику собаки – штраф. Про це розповіли поліцейські, які приїхали на місце події. Прибули за викликом і медики, які забрали постраждалу до лікарні.
Як трапився інцидент
На вулиці до співробітниці "Приватбанку" підбіг безпородний пес. На ньому не було нашийника, повідка і намордника. Він вкусив жінку.
Відділення "Приватбанку", біля якого стався інцидент
Власник собаки в той час стояв у черзі до відділення банку і на власні очі бачив усю ситуацію. Після події він просто зник у невідомому напрямку.
У мережі також оприлюднили фото укусу.
Обережно! Фото 18+!
Працівницю "Приватбанку" покусав собака
Де трапився інцидент: карта