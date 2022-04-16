Працювали сили ППО, – Козицький про вибухи, які було чутно на Львівщині

У Львові 16 квітня оголосили повітряну тривогу. Вона розпочалася о 05:46 і тривала до 07:02. Протягом цього часу мешканці Львівщини могли чути вибухи.

Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, вибухи, які чули люди на Львівщині, були роботою української системи ППО.

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Він також пообіцяв оприлюднити більше інформації згодом.

Під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 05:46 і тривала до 07:02, працювали наші сили протиповітряної оборони,

– сказав Максим Козицький.

Неспокійно було і в Києві

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві. Сталося це також зранку 16 квітня. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються.

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