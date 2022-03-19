Працюємо творчо: ССО України знищили російський склад із боєкомплектом, – мелодичне відео
19 березня 2022 , 19:32Читать новость на русском
Сили спеціальних операцій України навели українську артилерію на російський склад з боєприпасами та знищили його. Варто відзначити, що зробили це красиво та мелодично.
Про це сили ССО повідомили у соцмережах та опублікували відповідне відео. Підписали відео іронічно "працюємо творчо".
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Твій настрій, коли навів артилерію на склад з боєкомплектом русні і спостерігаєш за тим, як орки горять разом зі своїм боєкомплектом,
– йдеться у повідомленні ССО.
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