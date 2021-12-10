Немного об этом документе, принятом в 1948 году: он состоит из тридцати статей, которые условно можно разделить на четыре блока. Так вот как раз третий блок провозглашает духовные, публичные и политические свободы, такие как свободу вероисповедания. Ещё раз, ассоциация была принята в далеком 1948 году.

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Тюрьма народов

В 2021 более сотни человек в Крыму сидят за регулярное нарушение этого пункта государством Российская Федерация и, боюсь, тот список, который у нас есть – не окончательный список крымских политзаключенных. Он, увы, будет только расширяться. И количество пожилых людей или тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, будут снова и снова оказываться в условиях несвободы.

Я каждый раз повторяю четыре фамилии,фамилии людей, которые имеют инвалидность. Двое из них, почти два года уже содержатся в СИЗО. И не было ещё ни одного поста, в котором бы я написал об улучшениях их состояния здоровья.

Узники совести

За прошедший месяц, Джемиль Гафаров, фигурант Второго Симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", человек с ІІ группой инвалидности передал письмо из СИЗО своему адвокату. Он пишет, что ему не предоставляют никакой медицинской помощи, помимо валидола. За эти почти два года он пишет обращения каждую неделю. Они с адвокатом подавали несколько исков против медсанчасти. Результата никакого.

Джемиль Гафаров / Фото Александра Ефименко

Когда его один раз госпитализировали в больницу из СИЗО, Гафаров говорил, что после медицинского лечения ему стало хуже. Сейчас Гафаров утверждает, что его почечная болезнь прогрессирует. После судебных заседаний он восстанавливается лишь через несколько дней, но никакого медицинского наблюдения, а тем более, помощи нет.

Единственное, что поддерживает Джемиля Гафарова — лекарства, присылаемые родственниками.

Он подозревает, что в его состоянии ему уже требуется диализ (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма. Этот процесс необходим тогда, когда почки не в состоянии выполнять свою функцию). Политзаключенный убежден, что без диализа «не протянет и полугода в СИЗО».

Это все, что нужно знать про сегодняшний день прав человека.

Также среди людей с инвалидносью помимо Гафарова в Крыму под следствием находятся: Зекирья Муратов, самый пожилой политзаключенный в Крыму, он обморозил ноги, когда проходил службу в советской армии;

Александр Сизиков, абсолютно ослепший на оба глаза вследствии аварии мусульманин, которого обвиняют в "создании террористической ячейки Хизб ут-Тахрир", которому даже обвинительное заключение передали выполненное не шрифтом Брайля, а совершенно обычное, с которым он даже не может ознакомиться;

Амет Сулейманов, гражданский журналист, которому требуется срочная замена сердечного клапана, а запланированная операция должна была состояться через неделю, после прошедшего у него обыска.

Нельзя забыть

И десятки пожилых людей, которые не имеют инвалидности, но им необходима медицинская помощь. Квалифицированная медицинская помощь, а не нахождение в СИЗО и колониях.

Очень важно напомнить в День прав человека о том, что происходит с этими людьми.

Но ещё важнее – стараться не забывать о них каждый день.

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