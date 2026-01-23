В Україні мобілізувати можуть військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років з досвідом служби або військовою освітою, які визнані придатними ВЛК та не мають відстрочки чи броні, чоловіків від 25 до 60 років без досвіду служби, якщо вони не мають відстрочки чи бронювання.
Юнаки та дівчата від 18 до 24 років можуть добровільно укласти контракт із Силами оборони та отримати фінансову винагороду в розмірі 1 мільйона гривень і низку пільг. На добровільній основі долучитися до ЗСУ можуть і громадяни, яким виповнилося 60 років.
У певних випадках військовозобов'язані мають право на відстрочку від мобілізації. Вона доступна студентам, особам з інвалідністю або тим, хто визнаний непридатним за висновком ВЛК.
Як змінилися правила бронювання у 2026 році
- У 2026 році в Україні критично важливі підприємства можуть бронювати всіх необхідних військовозобов'язаних працівників.
- Для бронювання діє зарплатна умова не нижча за 21 617,50 гривні, а підприємства оборонно-промислового комплексу можуть бронювати працівників на 45 днів за наявності порушень військового обліку.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані чоловіки підлягають призову, але деякі з них можуть отримати бронювання.
Адвокатка Руслана Слободянюк розповіла Суспільне Хмельницький про зміни у правилах бронювання працівників.
Що розповіла адвокатка про зміни у правилах бронювання?
За словами адвокатки, у 2026 році в Україні діють оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Вони стосуються роботи критично важливих підприємств і кількості тих, кого можна забронювати. Одна з головних змін – зняття обмежень щодо кількості працівників.
Критично важливі підприємства тепер можуть бронювати всіх військовозобов'язаних працівників, яких потребують для роботи. Раніше для більшості діяв ліміт у 50%,
– пояснила Слободянюк.
Вона додала, що оформити таке бронювання можна лише один раз на рік. Адвокатка зауважила, що підприємства мають подавати інформацію про загальну кількість військовозобов’язаних працівників. Це можна зробити або довідкою у довільній формі за підписом керівника, або через відомості з реєстру, сформовані на порталі "Дія".
За словами адвокатки, у 2026 році для бронювання діє й зарплатна умова. Вона має бути не нижчою за 21 617,50 гривні. Цей критерій важливо врахувати ще до подання документів, щоб не отримати відмову.
Експертка підкреслила, що для підприємств оборонно-промислового комплексу діє окреме правило. Вони можуть бронювати працівників на 45 днів навіть за наявності порушень військового обліку, якщо ці порушення усунути впродовж цього часу.
Також для критично важливих підприємств скасували 72-годинний строк перевірки списків працівників, поданих на бронювання.
Водночас Слободянюк пояснила, що кількість працівників, яких можна забронювати, не має перевищувати загальну кількість військовозобов'язаних, зазначену в рішенні про надання підприємству статусу критично важливого.