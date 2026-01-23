  • В Україні мобілізувати можуть військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років з досвідом служби або військовою освітою, які визнані придатними ВЛК та не мають відстрочки чи броні, чоловіків від 25 до 60 років без досвіду служби, якщо вони не мають відстрочки чи бронювання.

  • Юнаки та дівчата від 18 до 24 років можуть добровільно укласти контракт із Силами оборони та отримати фінансову винагороду в розмірі 1 мільйона гривень і низку пільг. На добровільній основі долучитися до ЗСУ можуть і громадяни, яким виповнилося 60 років.

  • У певних випадках військовозобов'язані мають право на відстрочку від мобілізації. Вона доступна студентам, особам з інвалідністю або тим, хто визнаний непридатним за висновком ВЛК.