Використовуйте будь-який шанс на порятунок: ДСНС оприлюднила правила дій під час терактів

На тлі загострення безпекової ситуації в українських містах через теракти, зокрема у Києві, варто мати чіткий план дій на випадок надзвичайної ситуації. Дотримання правил безпеки може врятувати вам життя.

Про важливі правила дій і поведінки в разі теракту, перестрілки чи захоплення транспорту нагадують у ДСНС.

Дивіться також Стрілянина біля супермаркету у Києві: кількість постраждалих знову зросла, є жертви

Як запобігти можливому теракту?

Щоб уникнути ризиків у разі можливих терористичних загроз, рекомендується не чіпати підозрілі залишені речі у громадських місцях і негайно повідомляти про них поліцію.

Якщо ви опинилися поруч із терористами, важливо:

зберігати спокій;

не робити різких рухів;

не привертати увагу.

У разі загрози застосування зброї слід якомога швидше зайняти безпечне положення на землі, прикривши голову та тримаючись подалі від скла, дверей і відкритих проходів, а також використовувати будь-які можливості для евакуації.

Після вибуху необхідно запобігти паніці, допомогти постраждалим і, якщо можливо, зафіксувати прикмети підозрілих осіб для передачі цієї інформації правоохоронцям.

Що робити під час стрілянини?

Під час стрілянини на вулиці потрібно одразу лягти, роззирнутися й переміститися до найближчого укриття, використовуючи будівлі, бордюри чи інші захисні об'єкти.

Пам'ятайте, що автомобіль – не найкращий захист, тому що його метал тонкий, а пальне – вибухонебезпечне.

За можливості слід подбати про дітей, прикривши їх собою, та повідомити поліцію.

Якщо стрілянина відбувається у приміщенні, рекомендується сховатися в найбільш безпечному місці, наприклад, у ванній кімнаті, триматися низько до підлоги та стежити за можливим виникненням пожежі.

У разі загоряння необхідно залишити приміщення, якщо це безпечно, і перейти до укриття.

Як діяти в разі захоплення транспорту?

Якщо відбувається захоплення, приміром, автобуса або літака, слід не привертати уваги нападників, залишатися спокійним, оцінити можливі місця укриття, уникати контакту з терористами, не здійснювати різких рухів і виконувати їхні вимоги.

Рятувальники рекомендують виконати наступні кроки:

зніміть ювелірні прикраси;

не дивіться в очі терористам, не пересувайтеся по салону та не відкривайте сумки без їхнього дозволу;

не реагуйте на провокаційну або зухвалу поведінку;

жінкам у міні-спідницях бажано прикрити ноги.

Під час штурму необхідно лягти на підлогу і залишатися там до завершення операції, а після звільнення швидко залишити небезпечну зону через ризик вибуху або інших загроз.

Що робити у випадку, якщо ви стали жертвою телефонного терориста?

У випадку загрозливих телефонних дзвінків необхідно за можливості зафіксувати розмову, спробувати її затягнути, одночасно повідомити про інцидент відповідні служби та поліцію.

Намагайтесь затягнути розмову та записати її на диктофон чи дайте послухати свідкам (сусідам),

– кажуть в ДСНС.

Також варто передати всю відому інформацію про дзвінок і звернутися із заявою для подальшого розслідування і встановлення особи того, хто телефонував

Як діяти в надзвичайних ситуаціях: дивіться відеопояснення від ДСНС

Теракт у Києві та стрілянина у Чернігові: що відомо про інциденти?