Нові правила отримання відстрочки: кого з чоловіків з 1 квітня точно звільнять від мобілізації

Наразі питання мобілізації в Україні залишається одним із ключових для забезпечення боєздатності армії та протистоянню російським загарбникам. Мобілізація чоловіків віком від 25 до 60 триматиме щонайменше до травня 2026 року. Проте у військо призиватимуть не всіх.

Деякі з військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку від служби. Правила її оформлення змінили в Міноборони кілька місяців тому.

До теми "Боюсь бути необ'єктивним": Сирський розповів, як оцінює мобілізацію в Україні

Як зараз отримати відстрочку?

Із 1 листопада 2025 року оформлення більше не відбувається через ТЦК. Натомість тепер подати заявку можна онлайн через застосунок Резерв+ (якщо документи є в електронному вигляді) або звернутися до ЦНАП, якщо папери не оцифровані.

Зауважимо, що відстрочка часто надається тимчасово, із необхідністю подальшого продовження. Нині цей процес частково автоматизований: система самостійно перевіряє дані й продовжує статус, якщо підстави залишаються чинними.

В іншому разі документи потрібно подавати повторно. Іноді відстрочку дають на весь період воєнного стану, який в Україні продовжують кожні 90 днів.

Хто не підпадає під мобілізацію?

Перелік підстав для отримання відстрочки визначений статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку" і тривалий час не змінюється. Серед них:

стан здоров'я (інвалідність або серйозні захворювання);

сімейні обставини (зокрема багатодітність чи самостійне виховання дітей);

догляд за людьми з інвалідністю або недієздатними родичами;

робота на критично важливих для держави посадах (бронювання).

Зазначається, що якщо навіть троє дітей походять від різних шлюбів, мобілізація для батька не проводиться. Відстрочка надається й тоді, якщо є лише одна дитина, але вона прийомна, інвалід або тяжко хвора.

Також не підлягають призову студенти, викладачі (від 0,75 ставки), родичі загиблих чи зниклих військових і звільнені з полону.

Водночас оформлення відстрочки не означає автоматичного дозволу на виїзд за кордон. Наприклад, студенти або чоловіки без встановленої інвалідності, навіть із відстрочкою, зазвичай не можуть перетинати кордон.

