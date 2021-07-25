Но мы с вами понимаем, каким вкусным и интересным может быть наш полезный рацион. Кроме того, расскажу вам еще несколько приемов, как разнообразить привычное питание.

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Добавьте новые оттенки привычным блюдам

​Обычный салат или гарнир легко можно превратить в нечто большее, добавив масло, соус или маринад.

– Оливковое масло отлично подходит для салатов и гарниров. Всего одна капля кунжутного масла придаст вашему блюду восхитительный аромат.

– Домашний соус песто прекрасно подойдет к салатам.

– Хорошо сочетается со многими салатами лимонный сок.

Простые приемы помогут создать новые блюда / Фото Pixabay

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Пробуйте новые полезные продукты

– Шпинат в свежем варианте станет прекрасным дополнением к салатам, а если его потушить, то получится невероятный гарнир.

– Брокколи и цветную капусту можно добавлять в омлеты или использовать как полноценный гарнир.

– Спаржа — еще одна идея для легкого и полезного гарнира.

– Киноа добавляют в салат или тоже подают как гарнир. Эта крупа прекрасно сочетается с кунжутным маслом.

– Авокадо можно как нарезать в салат, так и размять для сэндвича из цельнозернового хлеба.

– Голубика, ежевика, малина, смородина, клюква, брусника — прекрасное дополнение к кашам, творогу и различным полезным десертам.

– Кунжут тоже добавляют в салаты и десерты.

Освойте новые способы приготовления

Не только жарить и варить. А и запекать, тушить, готовить на пару и даже сушить, что отлично подходит для овощей, грибов и фруктов.

Используйте приправы и специи

Сушеный чеснок, укроп, петрушка, лавровый лист, черный перец, сладкий перец, красный перец, куркума, прованские травы, розовая соль, корица, мускатный орех, имбирь, карри, кориандр. Это универсальный набор, который точно пригодится на кухне. А его можно дополнить ещё стольким специями.

Добавьте разнообразия в напитки

Чтобы было легче и приятнее поддерживать водный баланс, возьмите на заметку простые рецепты полезных напитков. Добавить в воду можно: лимон, огурец, мяту, клубнику, базилик, имбирь, киви и т.д. Нужно совсем немного. А вкус будет совершенно другим.