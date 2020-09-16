З правками Зеленського: Рада продовжила дію мораторію на стягнення боргів
Верховна Рада під час засідання 16 вересня схвалила законопроєкт №3640, що продовжує на пів року дію мораторію на відчуження майна за простроченими валютними кредитами, зокрема іпотечними. Попередня редакція закону продовжувала його аж до 1 січня 2022 року.
За продовження мораторію із правками президента Зеленського проголосували 297 народних депутатів. Про це повідомляє 24 канал.
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Чому Зеленський раніше відмовлявся підписувати закон
- Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що мораторій продовжується на пів року, а не до 2022 року, як передбачала попередня редакція. Продовження почне діяти з моменту закінчення нинішнього мораторію, термін якого спливає у жовтні. Таким чином він буде чинним до 21 квітня 2021 року.
- Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук зазначив, що президент не підписав закон, тому що його окремі положення не узгоджуються з Конституцією і не відповідають принципу юридичної визначеності.
- Положення закону спрямовані на унеможливлення примусового позбавлення єдиного житла позичальників, які отримали кредит в іноземній валюті. При цьому пропонована редакція не визначала чітких умов та кола боржників, щодо яких діятиме заборона.
Що таке іпотека?Застава нерухомості, яка залишається у власності платника. Іпотечний кредит – банківська позика, отримана під заставу нерухомості.
Що передбачає законопроєкт
Нова редакція закону враховує пропозиції президента щодо:
- відтермінування втрати чинності законом "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті";
- уточнення формулювання підпункту 1 пункту 2 закону, який розширює предмет мораторію.
- Закон продовжує мораторій на стягнення майна по валютній іпотеці на 6 місяців.
Із закону виключили положення, за яким не може бути примусово стягнуто (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), в тому числі за договорами застави/іпотеки або згідно кредитного договору.
Відзначимо, що в НБУ закликали не підтримувати цей закон, оскільки він забороняв банкам регулювати проблемні борги валютних позичальників.
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