Верховна Рада під час засідання 16 вересня схвалила законопроєкт №3640, що продовжує на пів року дію мораторію на відчуження майна за простроченими валютними кредитами, зокрема іпотечними. Попередня редакція закону продовжувала його аж до 1 січня 2022 року.

За продовження мораторію із правками президента Зеленського проголосували 297 народних депутатів. Про це повідомляє 24 канал.

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Чому Зеленський раніше відмовлявся підписувати закон

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що мораторій продовжується на пів року, а не до 2022 року, як передбачала попередня редакція. Продовження почне діяти з моменту закінчення нинішнього мораторію, термін якого спливає у жовтні. Таким чином він буде чинним до 21 квітня 2021 року.

Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук зазначив, що президент не підписав закон, тому що його окремі положення не узгоджуються з Конституцією і не відповідають принципу юридичної визначеності.

Положення закону спрямовані на унеможливлення примусового позбавлення єдиного житла позичальників, які отримали кредит в іноземній валюті. При цьому пропонована редакція не визначала чітких умов та кола боржників, щодо яких діятиме заборона.

Зверніть увагу! Парламент вже ухвалював цей закон у липні цього року, однак президент Володимир Зеленський не підписав його, а додав свої пропозиції.

Що таке іпотека? Застава нерухомості, яка залишається у власності платника. Іпотечний кредит – банківська позика, отримана під заставу нерухомості. Застава нерухомості, яка залишається у власності платника. Іпотечний кредит – банківська позика, отримана під заставу нерухомості.

Що передбачає законопроєкт

Нова редакція закону враховує пропозиції президента щодо:

відтермінування втрати чинності законом "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті";

уточнення формулювання підпункту 1 пункту 2 закону, який розширює предмет мораторію.

Закон продовжує мораторій на стягнення майна по валютній іпотеці на 6 місяців.

Із закону виключили положення, за яким не може бути примусово стягнуто (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), в тому числі за договорами застави/іпотеки або згідно кредитного договору.

Відзначимо, що в НБУ закликали не підтримувати цей закон, оскільки він забороняв банкам регулювати проблемні борги валютних позичальників.

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