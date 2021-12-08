Cтати політиком та взяти на себе відповідальність за долі своїх співгромадян. Витратити власний ресурс, щоб створити громадську організацію, яка контролюватиме доброчесність політиків. Піти в армію добровольцем та дати присягу на вірність українському народу. Зупинити злочинця, який намагається скоїти напад, потрібно мати сміливість. Для кожного з цих вчинків потрібна сміливість.

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Щоб нічого не робити, "не помітити", відвернутись і промовчати, не потрібно ані зусиль, ані сміливості.

Законопроєкт №5798

Аби українці, готові інвестувати власні сили у те, щоб зробити країну безпечнішою, мали більше можливостей, ми пропонуємо дати їм ще один інструмент. Інструмент, який дозволить протидіяти порушникам правил дорожнього руху.

Я став ініціатором та співавтором законопроєкту №5798. Він пропонує дати громадянам можливість фіксувати порушення правил дорожнього руху на мобільні телефони і надсилати до поліції. Причому – не всі порушення, а лише ті, які є очевидними для кожного водія та можуть спричинити аварію. Наприклад, як проїзд на заборонний сигнал світлофора, ненадання переваги в русі транспортним засобам швидкої медичної допомоги, чи так званий перетин подвійної суцільної смуги.

Ми багато часу присвятили роботі з експертами та представниками МВС, щоб створити максимально об’єктивну систему. Ідею підвищення залученості суспільства в забезпечення безпеки на дорогах підтримав і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, а одним із натхненників розробки цього інструменту став його радник Антон Геращенко.

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Як все працюватиме

Повідомленням про порушення ми пропонуємо вважати не просто будь-яке зняте телефоном відео. Обов'язковою умовою для запису стане використання спеціального додатку. Він забезпечить ідентифікацію користувача через "Дію", гарантуватиме цілісність та автентичність відеофайлів і забезпечить визначення часу, дати та географічних координат зйомки.

Схематично весь процес виглядатиме так: мобільний пристрій зі встановленим додатком постійно записує 30-секундні відео в циклічному режимі. Кожне наступне відео записується поверх попереднього. Якщо водій бачить на дорозі порушення – він торкається екрана, щоб зберегти останнє відео та згодом надсилає його до поліції. Відео порушення програма надсилатиме у спеціальному зашифрованому форматі.

Якщо порушника притягнуть до відповідальності та він сплатить штраф, той, хто сповістив про порушення, зможе отримати винагороду в розмірі 10% від сплаченого штрафу. Щоб ризик заробити на цій ініціативі звести до мінімуму, ми також розглядаємо можливість додати ще одну опцію – перераховувати ці 10% до благодійних фондів чи на розвиток місцевих громад.

Закиди про "доноси" безпідставні

Ймовірно, саме через цю норму законопроєкт спробували звинуватити у тому, що він намагається відродити практику доносів. Хоча, насправді, він не передбачає "стукацтва" чи "доносів". Він є лише спробою покращити взаємодію між тими, хто захищає, і тими, кого захищають.

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Система не передбачає надання особливих бонусів тим, хто повідомить про порушення. У запропонованій можливості повідомити про порушника немає перед ким вислужуватись – невідомо, хто їде у машині навпроти: депутат, поліцейський, прокурор.

Перед правилами дорожнього руху та законами фізики, на яких вони базуються, всі рівні.

Тож запобігати створенню аварійної ситуації – в інтересах всіх учасників дорожнього руху. Той, хто оброблятиме докази порушення, також не знатиме, ким є порушник. Він просто об’єктивно фіксуватиме факти щодо дотримання водієм ПДР. Простір для маневру зі зловживаннями у цій системі мінімальний.

Тим більше, що запобіжники проти зловживання також передбачені: і кримінальна відповідальність за підроблення доказів чи тиск на свідків, і можливість оскарження, і можливість провести додаткову експертизу відеодоказів (за яку, до слова, заплатить заявник, якщо виявиться, що запис підроблений). Тож кешбек – лише спосіб продемонструвати, що система працює, а не перспективний варіант для заробітку.

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Суспільна користь

Коли система доведе свою ефективність, вона проявить ще одну перевагу – превентивність. Усвідомлення, що не лише ти можеш зафіксувати будь-яке порушення, а й тебе самого можуть на ньому спіймати і притягти до відповідальності, зробить водіїв організованішими.

Можливо, якби не досвід виживання у тоталітарній державі, ця ініціатива сприймалась абсолютно інакше.

Тому що ми пропонуємо лише ще один інструмент, який можна використати, щоб зробити країну безпечнішою. Але сам факт його існування не означає, що користуватись ним буде змушений кожен. Він знадобиться лише тим, хто готовий брати на себе відповідальність за попередження порушень.

Такі інструменти широко поширені у демократичних державах і там до них звикли. Наприклад, суспільний договір, на якому базується життя громадян США, передбачає правило: "Не порушуй закони, не кради та повідомляй, якщо бачиш, як це роблять інші".

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Зрештою, коли ми бачимо, що на наших очах хтось намагається вкрасти телефон у дитини, скоїти напад чи зґвалтувати жінку – ми втручаємось, ми повідомляємо поліцію. Це – не донос. Це – реакція на злочин. Яка, до речі, теж є доволі показовою. Щоб заявити у поліцію, стати свідком, відстояти справедливість і зробити світ, де житимуть наші діти, трохи безпечнішим, потрібно мати сміливість.

Порушників ПДР ми зустрічаємо значно частіше, ніж ґвалтівників чи грабіжників. Щоб "не помітити" їхній злочин, відвернутись і промовчати, не потрібно ані зусиль, ані сміливості. Та чи не краще самим для себе створювати безпечне середовище разом?

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