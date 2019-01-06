Православна церква України отримує Томос: онлайн-трансляція
У неділю, 6 січня, в Патріаршому храмі Святого Георгія відбувається божественна літургія, яку спільно відправлять Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній. Після неї предстоятель ПЦУ отримає Томос.
Онлайн-трансляція божественної літургії літургії
Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій підписав підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України 5 січня. До слова, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту , на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.
Джерело: 24 Канал
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