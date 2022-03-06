Представництво президента в АР Крим виступить від України в суді ООН проти Росії

Міжнародний суд ООН розгляне справу проти Росії щодо звинувачень у геноциді. Команда України вже сформувала потужну фактичну доказову базу,

Про це 6 березня у своєму фейсбуці повідомив Антон Кориневич. Він є постійним представником українського президента в АР Крим.

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Українська команда викриє російську брехню

Посадовець пояснив, що разом з іншими колегами та друзями, а також юридичними радниками, вже вдалося сформувати потужну фактичну доказову базу проти Росії. Це доводить абсурдність заяв держави-агресорки про те, що вона діє "з метою запобігання геноциду й покарання за нього". Окупанти прямо порушують Конвенцію про геноцид 1948 року.

Завтра наша команда виступатиме в Гаазі та викриє велику брехню, яка лежить в основі агресії Росії проти України,

– підкреслив Кориневич.

"Ми представимо, що позов України є прийнятним та Міжнародний Суд ООН має повноваження видати наказ про застосування тимчасових заходів і має це зробити невідкладно", – додав він.

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