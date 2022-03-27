Прем'єр Латвії через зростання цін на паливо закликав громадян ходити пішки

Прем’єр-міністр Кріш'яніс Каріньш звернув увагу латвійців на те, що ціни на пальне продовжуватимуть зростати. Він порадив їм переглянути свої звички та рідше їздити на авто.

Прем'єр-міністр заявив, що ціни на паливо продовжуватимуть рости. Тому він закликав своїх громадян переглянути свої звички та більш раціонально ставитися до свого транспорту.

Важливо Латвія спростила правила для українських перевізників

Кріш'яніс Каріньш закликав латвійців, які щодня користуються власним авто, звернути увагу на те, що є громадський транспорт. Також він зазначив, що задля економії можна їздити на роботу разом із сусідами.

Окрім того, Каріньш наголосив на важливості велосипедів як засобу пересування.

Вже кілька років, коли є можливість, я ходжу на роботу пішки чи їжджу на велосипеді. Рекомендую це всім, у кого є така можливість: це і корисно, і економічно вигідно,

– зазначив він.

До теми: Кабмін ухвалив важливі рішення щодо цін на пальне, бензин і дизель