Прем'єру Бельгії відправили листи із токсичним порошком: є постраждалі

Глава уряду Бельгії Александр Де Кроо отримав листи з отруйною речовиною від невідомої особи. Відомо, що одну з його підлеглих госпіталізували.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Бельгійському прем'єру відправили листи із токсичним порошком

У виданні пишуть, що інцидент стався ще 22 листопада 2024 року.

Проте бельгійська прокуратура повідомила про нього, коли стали відомі результати аналізу підозрілого порошку. Так, з'ясувалось, що лист містив токсичну речовину – стрихнін.

Вказується, що ця речовина може бути смертельно небезпечною при попаданні всередину і може викликати подразнення шкіри при контакті.

В Politico повідомляли, що співробітницю офісу прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо госпіталізували наприкінці листопада минулого року після контакту з токсичним порошком на робочому місці.

"Працівниця відкривала лист і згодом відчула себе зле. Тоді її доставили до лікарні, більше ніхто не постраждав", – пишуть у виданні з посиланням на слова речника Александра Де Кроо Баренда Лейтса.

Він вказав, що цей інцидент шокував прем'єра та співробітників офісу. За його словами, працівниця, що постраждала, наразі почувається добре. Було вжито всіх необхідних заходів, щоб не допустити додаткової шкоди.

Також зазначається, що подібні листи також знайшли в офісі міністра внутрішніх справ 20 листопада і 9 грудня, але ніхто не постраждав. Наразі не зрозуміло, чи є зв'язок між цими інцидентами.