"Енергетичне" перемир'я, переговори та зброя: головні заяви Рютте та Зеленського про війну
Вранці 3 лютого до Києва з дипломатичним візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Після виступу у Верховній Раді він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
Про основне сказане під час спільної пресконференції розповідає 24 Канал.
Цікаво Депутатів було не так уже й багато: Рютте виступав у напівпорожній залі
На чому акцентували Зеленський та Рютте?
Зеленський підкреслив, що українська делегація чітко розуміє рамки: шукати шлях до миру, але без капітуляції чи ілюзій щодо намірів Москви. Треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається, Він додав, що Україна готова чути сигнали, пропозиції та реальні кроки від російської сторони. Але без жодних поступок за рахунок суверенітету, територіальної цілісності чи незалежності України. Ми домовилися з нашою командою, я буду на зв'язку, вони зі мною з'єднаються, почуємо, що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона, не тільки повинні бути сигнали щодо України, Рютте анонсував зустріч у форматі Рамштайн, де союзники обговорюватимуть подальше посилення постачання засобів ППО та іншого критичного озброєння. Він також запевнив в підтримці України сьогодні й у майбутньому. Марк Рютте заявив, що Альянс активно працює над прискоренням постачання додаткових систем протиповітряної оборони Україні. За його словами, завдяки механізму PURL з минулого літа вже забезпечено: За словами президента, росіяни просто відтермінували удар – і вдарили набагато сильніше. Він навів статистику атаки. Так Росія била по Україні різними засобами повітряного нападу, зокрема: Зеленський зазначив, що Росія навмисне відклала обстріл після попередніх переговорів в Абу-Дабі, суттєво наростивши кількість ракет і дронів, щоб завдати удару саме в період найсильніших морозів, коли енергетична інфраструктура найбільш вразлива. Президент України підкреслив, що майбутні гарантії безпеки для України мають бути комплексними, юридично зобов'язуючими та зафіксованими на міжнародному рівні. За його словами, це не обмежується лише військовою допомогою – йдеться про створення довгострокової системи стримування агресії Росії, яка унеможливить повторення повномасштабного вторгнення. Однією з найважливіших складових частин таких гарантій Зеленський назвав повноцінне членство України в Європейському Союзі. Саме ЄС, на його переконання, забезпечить найнадійніший політичний, економічний та правовий захист від зовнішньої загрози в довгостроковій перспективі. За словами глави держави, удар порушує домовленості й має мати наслідки. Зеленський наголосив, що партнери не повинні мовчати, підтримка захисту України залишається критично важливою. Сьогодні був рекордний російський удар: 28 крилатих ракет і 43 балістичні, За словами Зеленського, Росія проігнорувала прохання США утриматися від ударів по енергетиці. Обіцяна "тижнева пауза" тривала всього кілька днів – після чого Росія завдала одного з наймасштабніших ударів за весь час війни саме в період екстремальних морозів. Зеленський додав, що Україна вже контактує з американською стороною щодо цієї ситуації та очікує чіткої реакції на порушення досягнутих домовленостей Він назвав його "дуже поганим сигналом" на тлі переговорного процесу. За словами генсека, це була одна з найпотужніших атак за весь час повномасштабної війни – вона входить у топ-2 або топ-3 за масштабом і кількістю застосованих засобів ураження. Він також зазначив, що Україна демонструє готовність до переговорів на справедливих і прийнятних умовах. Але такі дії Росії ставлять під велике питання серйозність її намірів і бажання дійсно досягти миру.
Президент прокоментував підготовку до нового раунду переговорів в ОАЕ
– підкреслив Зеленський.
– сказав Зеленський.
НАТО працює над постачанням Україні додаткових ракет ППО
Не вважаю, що нам хтось щось "подарував", – Зеленський про енергетичне перемир'я
Зеленський сказав, якими мають бути гарантії безпеки для України
Російський ракетний обстріл 3 лютого став рекордним
– підкреслив президент України.
Або в них у тижні лише чотири дні, або це свідома ставка на продовження війни, – Зеленський про обстріли
Рютте висловився про масований обстріл
