COVID-19 заразилася прессекретарка Білого дому та її помічники
Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені заразилася коронавірусом. Окрім того, COVID-19 підхопили її заступники Чед Гілмартін і Кароліна Левітт.
Політикиня розповіла, що здавала тести на коронавірус щодня, відколи речниця президента США Гоуп Гік інфікувалася коронавірусом. Про це Макінені написала у твіттері.
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До 5 жовтня усі результати тестів були негативними. Наразі прессекретарка Білого дому повідомила, що не відчуває жодних симптомів COVID-19, однак наступні дні проведе на карантині. Під час самоізоляції Макінені продовжить "працювати від імені американського народу".
Що відомо про COVID-19 у Білому домі
- 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що його перша помічниця Хоуп Гікс заразилася коронавірусом.
- Того ж дня стало відомо, що Трамп і його дружина Меланія також підхопили COVID-19. Згодом подружжя госпіталізували до військово-медичного госпіталю. Наразі Трамп добре почувається.
- Згодом американські ЗМІ повідомили: помічник Трампа Нік Луна також заразився коронавірусом.