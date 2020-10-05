Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені заразилася коронавірусом. Окрім того, COVID-19 підхопили її заступники Чед Гілмартін і Кароліна Левітт.

Політикиня розповіла, що здавала тести на коронавірус щодня, відколи речниця президента США Гоуп Гік інфікувалася коронавірусом. Про це Макінені написала у твіттері.

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До 5 жовтня усі результати тестів були негативними. Наразі прессекретарка Білого дому повідомила, що не відчуває жодних симптомів COVID-19, однак наступні дні проведе на карантині. Під час самоізоляції Макінені продовжить "працювати від імені американського народу".

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