У помічника Трампа виявили коронавірус
Особистий помічник президента США Нік Луна заразився коронавірусом. Позитивний результат тесту у нього виявили протягом доби після того, як Трампа госпіталізували.
Луна супроводжував Трампа у всіх поїздках. Про це повідомляє Bloomberg.
До речі Коронавірус у Трампа: у якому стані президент США
Він контактував із помічницею Трампа Хоуп Хікс, яка найпершою з оточення президента захворіла на COVID-19.
Коронавірус у Трампа: що відомо
- Трамп повідомив, що заразився коронавірусом 2 жовтня. Хворобу діагностували і в його дружини Меланії Трамп.
- Попри хворобу, Трамп не передав свої повноваження віцепрезиденту Майку Пенсу. Глава США працював дистанційно.
- Згодом президента забрали у військово-медичний госпіталь імені Уолтера Ріда. Лікар Трампа запевняв, що це зробили, аби перестрахуватись.
- Однак у Білому домі розповіли, що стан президента погіршився, він навіть потребував кисневої терапії.
- На тлі чуток про погіршення стану Трамп записав відеозвернення. Президент запевнив, що почувається краще.
- Трамп сподівається, що скоро повернеться до звичного режиму роботи.