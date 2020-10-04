Особистий помічник президента США Нік Луна заразився коронавірусом. Позитивний результат тесту у нього виявили протягом доби після того, як Трампа госпіталізували.

Луна супроводжував Трампа у всіх поїздках. Про це повідомляє Bloomberg.

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Він контактував із помічницею Трампа Хоуп Хікс, яка найпершою з оточення президента захворіла на COVID-19.

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