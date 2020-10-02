Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Вашингтон ще не вирішив питання щодо визнання Світлани Тихановської президентом Білорусі. Наразі американська влада вивчає усі аспекти ситуації.

Вашингтон використає усі можливості задля допомоги білорусам

Керівництво США підтримує білоруський народ. Про це Помпео заявив в інтерв'ю Fox News.

Актуально Тихановська почала формувати свій уряд: до нього вже увійшли двоє людей

Ми шукаємо інструменти, які найбільше підходять для забезпечення результату, якого вимагає народ Білорусі,

– сказав Помпео.

Також держсекретар наголосив, що Вашингтон використає усі дипломатичні можливості задля підтримки білоруських громадян.

Яка позиція США щодо ситуації в Білорусі

США, як і Євросоюз, не визнали легітимними вибори президента Білорусі 9 серпня. У Вашингтоні пообіцяли підготувати санкції проти осіб, причетних до фальсифікацій під час голосування та застосування сили проти мітингувальників.



Щодо економічних обмежень проти Мінська, то їх у Вашингтоні поки вирішили не вводити, проте не виключають цього у майбутньому.

Протести в Білорусі: коротко