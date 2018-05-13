Президент Аргентини не поїде на Чемпіонат світу з футболу у Росію: відома причина

Президент Аргентини Маурісіо Макрі через загострення економічної кризи в країні не відвідає чемпіонат світу з футболу, який пройде з 14 червня по 15 липня у Російській Федерації.

Про це повідомляє Soccernews з посиланням на джерело в оточенні Макрі.

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Зазначається, що у вівторок, 8 травня, лідер південноамериканської країни запросив допомогу в Міжнародного валютного фонду на тлі різкого падіння курсу національної валюти.

"Не можна їхати на чемпіонат ні в якому разі. Відправитися в Росію в сформованих обставинах однозначно стало би поразкою, причому з розгромним рахунком. Він (президент – "24") точно не поїде. У даній ситуації це не розглядається", – повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда вирішив не їхати як гість від Польщі на Чемпіонат світу з футболу в Росію, тому пропустить церемонію відкриття турніру.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.