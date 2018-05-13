19:50
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Президент Аргентини не поїде на Чемпіонат світу з футболу у Росію: відома причина

1077 Читать новость на русском
Президент Аргентини Маурісіо Макрі не поїде на Чемпіонат світу з футболу у Росію
Президент Аргентини Маурісіо Макрі не поїде на Чемпіонат світу з футболу у Росію / Фото з відкритих джерел

Президент Аргентини Маурісіо Макрі через загострення економічної кризи в країні не відвідає чемпіонат світу з футболу, який пройде з 14 червня по 15 липня у Російській Федерації.

Про це повідомляє Soccernews з посиланням на джерело в оточенні Макрі.

Читайте також: Росія здивувала новою забороною на час Чемпіонату світу з футболу

Зазначається, що у вівторок, 8 травня, лідер південноамериканської країни запросив допомогу в Міжнародного валютного фонду на тлі різкого падіння курсу національної валюти.

"Не можна їхати на чемпіонат ні в якому разі. Відправитися в Росію в сформованих обставинах однозначно стало би поразкою, причому з розгромним рахунком. Він (президент – "24") точно не поїде. У даній ситуації це не розглядається", – повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда вирішив не їхати як гість від Польщі на Чемпіонат світу з футболу в Росію, тому пропустить церемонію відкриття турніру.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року триватиме з 14 червня по 15 липня 2018 року в 11 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Аргентина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 207
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1771
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1113
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 450
Скільки дітей у знаменитостей? Тест
сьогодні, 14:07 Скільки дітей у знаменитостей? Тест
477
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук