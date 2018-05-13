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Президент Аргентины не поедет на Чемпионат мира по футболу в Россию: известна причина

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Президент Аргентины Маурисио Макри не поедет на Чемпионат мира по футболу в Россию
Президент Аргентины Маурисио Макри не поедет на Чемпионат мира по футболу в Россию / Фото из открытых источников

Президент Аргентины Маурисио Макри из-за обострения экономического кризиса в стране не посетит чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в Российской Федерации.

Об этом сообщает Soccernews со ссылкой на источник в окружении Макри.

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Отмечается, что во вторник, 8 мая, лидер южноамериканской страны запросил помощь у Международного валютного фонда на фоне резкого падения курса национальной валюты.

"Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае. Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причем с разгромным счетом. Он (президент – "24") точно не поедет. В данной ситуации это не рассматривается", – сообщил источник.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда решил не ехать как гость от Польши на Чемпионат мира по футболу в Россию, поэтому пропустит церемонию открытия турнира.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Теги: Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Аргентина
Источник: 24 Канал
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