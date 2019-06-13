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      Президент не може ігнорувати рішення Конституційного суду, – Садовий

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 Канал

      Лідер "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий закликає Володимира Зеленського не дослуховуватись до шкідливих порад і дотриматись рішення Конституційного суду щодо проведення дострокових парламентських виборів, яким би воно не було.

      Про це мер Львова написав на своїй сторінці у Facebook, додавши, що заклики ігнорувати рішення судового органу – це авантюризм.

      "Поради Юлії Тимошенко Президенту не виконувати рішення Конституційного суду — це авантюризм. Або свідома підстава. Вибори — добре. Ігнорувати рішення суду — не добре. Все просто", – написав Садовий.

      Зазначимо, що у вівторок, 11 червня, Конституційний суд завершив відкриту частину слухань щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і перейшов до розгляду в закритому режимі. На думку низки експертів, рішення суддів буде оголошено 20 червня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Андрій Садовий Конституційний суд Парламентські вибори 2019
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