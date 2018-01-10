Президент Південної Кореї готовий до зустрічі з Кім Чен Ином

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що готовий провести переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Yonhap.

Президент пообіцяв активізувати зусилля для ядерного роззброєння Північної Кореї, заявивши, що це єдиний шлях до миру на Корейському півострові.

Читайте також: Потепління на час Олімпіади: з представників КНДР можуть тимчасово зняти санкції

"На Корейському півострові ніколи не повинно бути другої війни. Кінцевою метою нашої зовнішньої і оборонної політики є запобігання поновленню війни на Корейському півострові", – підкреслив Мун.

Президент також зазначив, що Японія є важливим партнером у вирішенні ядерної проблеми Північної Кореї.

Лідер КНДР Кім Чен Ин у своєму зверненні закликав Північну і Південну Корею налагодити відносини, щоб створити умови для подальшого об'єднання.