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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Президент Південної Кореї готовий до зустрічі з Кім Чен Ином

11:38, сьогодні 166 Читать новость на русском
Мун Чже Ін готовий до зустрічі з Кім Чен Ином
Мун Чже Ін готовий до зустрічі з Кім Чен Ином / radiosvoboda.org

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що готовий провести переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Yonhap.

Президент пообіцяв активізувати зусилля для ядерного роззброєння Північної Кореї, заявивши, що це єдиний шлях до миру на Корейському півострові.

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"На Корейському півострові ніколи не повинно бути другої війни. Кінцевою метою нашої зовнішньої і оборонної політики є запобігання поновленню війни на Корейському півострові", – підкреслив Мун.

Президент також зазначив, що Японія є важливим партнером у вирішенні ядерної проблеми Північної Кореї.

Лідер КНДР Кім Чен Ин у своєму зверненні закликав Північну і Південну Корею налагодити відносини, щоб створити умови для подальшого об'єднання.

Теги: Новини політики КНДР Кім Чен Ин Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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