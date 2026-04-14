Буданов відповів, чи балотуватиметься в президенти України
- Кирило Буданов не планує брати участь у президентських виборах, поки Україна веде боротьбу за своє існування.
- Наразі його роль полягає в організаційній та координаційній роботі, зокрема як міст між президентством та парламентом.
Колишній керівник ГУР МО та чинний керівник Офісу президента Кирило Буданов не планує політичну кар'єру або участь у президентських виборах принаймні поки Україна веде боротьбу за своє існування.
Таку інформацію він повідомив в інтерв'ю агентству Bloomberg.
Чи піде Буданов в президенти?
У високопосадовця запитали, чи розглядає він свою нинішню посаду як відправну точку для боротьби за посаду українського президента. Кирило Буданов пояснив, що подібні питання для нього наразі не є пріоритетом.
Зараз про це думати зарано. На кону стоїть виживання та існування держави. Яка політика може бути в такій ситуації,
– сказав він.
Водночас видання пише, що його прагматизм пояснює його роль як мосту між президентством та "сварливим" українським парламентом, у чому він також демонструє чесність стосовно викликів урядової роботи.
"Я відповідаю за організаційну та координаційну роботу – стежу за тим, щоб усе функціонувало більш-менш синхронно. В Україні це загалом складно, але ми повинні спробувати", – пояснив Кирило Буданов в інтерв'ю.
До слова, також в інтерв'ю він відкинув припущення, що Володимир Зеленський призначив його керівником Офісу президента через страх конкуренції, і додав, що не боїться сперечатися з президентом за потреби.
Хто може стати наступним президентом?
Згідно з опитуванням Socis, за чинного президента Володимира Зеленського готові віддати голос 29,3%, а за Валерія Залужного – 25%. Водночас Кирила Буданова погодились би підтримати 10,5% людей.
До слова, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в Україні треба провести як парламентські, так і президентські вибори. На його думку, Зеленський може продовжити очолювати країну.
Нагадаємо, The Times, посилаючись на ЦВК, повідомляло, що проведення президентських виборів в Україні у 2026 році недоцільне через невирішені питання безпеки та захисту від російського втручання.