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      Президентські вибори-2019: скільки українців змінили місце голосування

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      40 тисяч українців змінили місце голосування на виборах
      40 тисяч українців змінили місце голосування на виборах / Фото з відкритих джерел

      Майже 40 тисяч українців тимчасово змінили місце голосування на президентських виборах в Україні без зміни виборчої адреси. Найбільше перереєстрованих виборців – жителі Донбасу.

      Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час зустрічі з представниками спостережної місії канадської міжнародної організації CANADEM зауважила, що процес зміни місця голосування не займає багато часу.

      Читайте також: Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації

      Наразі вже майже 40 тисяч громадян України скористалися правом зміни місця голосування. Серед них 57% – це жителі Луганської і Донецької областей,
      – сказала вона.

      Тимчасово змінити місце голосування можна до 25 березня. Тому, кількість українців, які захочуть голосувати не за місцем прописки ще буде збільшуватися. Самі ж вибори Президента відбудуться 31 березня.

      Як проголосувати не за місцем прописки:

      1. Перевірте, чи ви є у реєстрі виборців.
      2. З паспортом громадянина України особисто прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців. Там потрібно буде подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою бажаєте проголосувати.
      3. Разом із паспортом принести до відділу ведення Державного реєстру виборців документ, який підтверджує необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. Такими документами може бути: довідка про відрядження, з місця навчання, договір найму (оренди) житла, документ, що підтверджує право власності на житло, проїзні документи, путівка в санаторій тощо. Список не є вичерпним. Підставою для тимчасової зміни місця голосування може бути, наприклад, і проживання у своїх родичів (при підтвердженні родинних зав'язків).

      Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування діє одноразово. Тому, якщо буде призначений другий тур президентських виборів і відбуватиметься повторне голосування, для тимчасової зміни місця голосування таку саму процедуру доведеться пройти ще раз.

      У вересні 2018 року ЦВК спростила процедуру голосування для жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій. Так, українці, які мають прописку на окупованих територіях Донбасу чи в окупованому Криму, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їхнього голосування.

      Коли відбудуться вибори Президента України?8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Перший тур виборів відбудеться 31 березня 2019 року. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      За порядком у день виборів 31 березня стежитимуть 60 тисяч правоохоронців. На кожній виборчій дільниці буде по два силовики.


      Календар президентських виборів-2019: головні дати

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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