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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Артем Овдієнко

      Президентські вибори-2019: як обрати гідного кандидата

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      Президентські вибори-2019
      Президентські вибори-2019 / Фото з відкритих джерел

      Із 94-х охочих стати президентом 50-м Центральна виборча комісія (ЦВК) зрештою відмовила у реєстрації. Остаточна кількістю кандидатів на заміщення глави держави – 44 людини.

      Тому 31 березня на виборчій дільниці нам видадуть чималий папірець. У другий тур пройдуть двоє найкращих лідерів нації, які згуртують навколо себе українців й поведуть нас до світлого майбутнього. І я зараз взагалі не жартую, бо щиро в це вірю, адже якщо не так, то мені дуже шкода паперу.

      Все менше часу залишився до волевиявлення і знаємо вже прізвища всіх кандидатів. Тому треба вже потроху визначатися зі своїм вибором, щоб потому у кабінці не метушитися й не копирсатися у бюлетені в пошуках гідного кандидата.

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      Дозволю собі зайвого й нав’яжуся з непрошеною порадою – проголосуйте в першому турі за того, кому вірите, до кого душа у вас лежить і не зважайте при цьому на рейтинги чи соцопитування. Вже в другому турі треба буде підійти до цього питання ґрунтовныше: вивчати під мікроскопом кожного з двох кандидатів, зважувати, хто з них для країни є меншим злом і хто вартий гетьманської булави.

      В першому турі у нас, у виборців, значно більше простору для маневру й можливостей проголосувати так, як хочеться, а не так, як треба . Але це лише моя особиста думка, можете не звертати на неї уваги.

      А от що вже є доконаним фактом  – це те, що нинішня передвиборча кампанія буде досить брудною – вже відомо про розбудову цілих мереж із підкупу виборців. Роблять це через так званих агітаторів, яким по тисячі гривень платять за те, щоб вони славили свого кандидата. Але оскільки результативності від них жодної не вимагають – це є нічим іншим, аніж прямим підкупом цього конкретного агітатора.

      Зважаючи на те, що до виборів залишилося вже менше двох місяців, нам варто очікувати на викиди компромату – це може бути або правдива інформація, що викриває скелети у шафі того чи іншого кандидата. Також це можуть бути ті чи інші фейки, в які так люблять вірити довірливі українці. Утім, поки з компроматом не поспішають.

      Та цього тижня маємо кілька скандалів пов’язаних з виборами. Це і знайдена в штабі Анатолія Гриценка прослушка, і зізнання Андрія Садовго, що Банкова його шантажувала під час сміттєвої кризи у Львові, й вимога від Юлії Тимошенко до Петра Порошенка прибрати із бюлетеня прізвище її однофамільця...

      А ще у Львові до концерного залу, де виступав "Квартал 95" разом із Володимиром Зеленським прийшов натовп чоловіків у мілітарному одязі. Зеленський сміливо до них вийшов, абсолютно випадково там ще й знімальна група телеканалу "Прямий" опинилася із якісною трансляцією наживо. Мені все те здалося не надто якісно зрежисованою заздалегідь акцією, проте натепер замало інформації, щоб робити остаточні висновки.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Публікації Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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