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Президентские выборы показывают, что Украина – страна черных лебедей

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Выборы Президента
Выборы Президента / Телеграф

Прогнозируемость никогда не была сильной чертой Украины. Грядущие выборы – не исключение.

Мы регулярно видим новые рейтинги и спорим о цифрах после запятой. Обсуждаем потенциальных новичков и возможную явку. Вспоминаем прошлую кампанию, когда будущий президент внезапно оттеснил иных претендентов в последние предвыборные месяцы.

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Теоретически, мы и сейчас не застрахованы от неожиданностей. До выборов остается больше полугода. Треть избирателей не определилась с выбором. Фаворитов гонки отделяют друг от друга считанные проценты. Идеальное пространство для "черных лебедей".

Но главная интрига ждет нас не на избирательных участках. Вопрос в том, что будет после.

Ключевая проблема Украины в том, что у нас нет четко очерченных красных линий. Тех самых, которые не решится пересекать ни один политик. Каждый из них по степени непредсказуемости даст фору Дональду Трампу.

Примирение по московскому сценарию? Отказ от оккупированных территорий? Включение печатного станка? Коррупционный патриотизм? Цензура? Восстановление торговли с РФ? В партийных программах мы сможем найти самые невероятные сценарии.

Каждый украинский политик – это "черный лебедь". Его эксцентрику ничто не сдерживает. Партий не существует – они безмолвные приложения к лидерам. Институты слабы. Избиратель дезориентирован. А, значит, продать ему можно все, что угодно.

Автор: Павел Казарин. Источник: Украинская правда

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Новини політики Публікації Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
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