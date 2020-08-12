"Укрзалізниця" розпочинає програму лояльності для пасажирів потягів Інтерсіті+. Ціна на квиток тепер залежатиме безпосередньо від кількості днів, які залишилися до відправлення.

Нова програма лояльності від "Укрзалізниці" діятиме лише для пасажирів, які подорожують першим класом. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграмі.

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Для пасажирів Інтерсіті+ передбачені такі знижки:

40% від вартості квитка – якщо його придбали за 90 – 30 днів до подорожі;

10% від вартості квитка – якщо його придбали за 24 – 15 діб до подорожі.

УЗ запустить додаткові потяги до 24 серпня

"Укрзалізниця" також повідомила, що до Дня Незалежності готує для пасажирів приємний сюрприз: додаткові потяги Інтерсіті+

з Києва до Харкова та у зворотному напрямку. Додаткові потяги курсуватимуть 21, 22 та 24 серпня.

Безпека пасажирів тепер головний пріоритет УЗ

У потягах "Укрзалізниці" відтепер дбатимуть про те, щоб пасажири почували себе комфортно і під час подорожі не боялися за своє життя та здоров'я. Спільно з поліцією працівники УЗ готуються представити програму дій для гарантування безпеки пасажирів, які перебувають у потягах. Причиною таких реформ у сфері безпеки став напад на Анастасію Лугову у вагоні потяга Маріуполь – Київ.