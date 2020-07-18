Поліція провела 17 обшуків у справі про розкрадання бюджетних коштів при спорудженні Подільського мосту у Києві. За попередньою інформацією, з бюджету поцупили 80 мільйонів гривень.

У фігурантів справи провели обшуки та вилучили документи

Досудове розслідування у справі розпочалось у травні 2019 року. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у фейсбуці.

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Про порушення повідомила Державна аудиторська служба України.

Встановлено, що службові особи розпорядника бюджетних коштів, генпідрядника та ще двох підприємств налагодили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів та вартості робіт під час будівництва столичного Подільського мосту,

– мовиться у повідомленні Нацполіції.

Частину бюджетних грошей вивели в тіньовий обіг

Протягом 2019 – 2020 років фігуранти справи уклали угоди з шістьма фірмами загальною вартістю понад 4 мільярди гривень. Гроші переказали субпідрядникам. При цьому роботи не проводили, а частину коштів вивели в тіньовий обіг.

Правоохоронці провели 17 обшуків у ймовірного організатора махінації та виконавців. Поліція вилучила документи та носії інформації, які направили на експертизи.

Зверніть увагу! Фігурантам справи інкримінують присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років з конфіскацією майна.