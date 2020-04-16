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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      Приблизно 30% магазинів в Україні можуть не відкритися після карантину, – експерти

      - Читать новость на русском
      Приблизно 30% магазинів в Україні можуть не відкритися після карантину / volynua.com

      Ритейлери ведуть переговори про умови оренди на період карантину. За найгіршого сценарію розвитку ситуації та неготовності орендодавців до зниження цін після завершення карантину можуть не відкритися приблизно третина магазинів.

      Про перспективу припинення діяльності магазинів в Україні після карантину розповіли у компанії Colliers International.

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      Експерти прогнозують значне зниження орендних ставок після скасування карантину. Воно триватиме щонайменше шість місяців і потрібне для збереження бізнесу орендарів.

      За найгіршого сценарію і в разі неготовності орендодавців суттєво переглянути орендні умови до 30% магазинів можуть не відкритися після карантину,
      – вважають експерти.

      Операційний директор Budhouse Group (ТРЦ Fabrika у Херсоні та "Любава" в Черкасах) Максим Гаврюшин підтвердив, що у разі продовження карантину частина орендарів матиме труднощі з відкриттям. Про це пише Інтерфакс-Україна.

      За словами Гаврюшина, впродовж першого місяця карантину велися переговори з орендарями про умови співпраці. Наразі він не коментує, скільки ритейлерів не відкриються, коли знімуть обмеження.

      Усе залежатиме від того, чи продовжать карантин. Якщо продовжать, частині орендарів уже складно буде розпочати роботу заново,
      – пояснив він.

      Та додав, що якщо частина орендарів не переживе карантину, постраждають насамперед торговельні центри. У такому випадку процес відновлення може затягнутися вже не на рік, а на півтора – два роки. Однак за умови завершення карантину на початку травня, ймовірно, відновитися вдасться до року.

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      • В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня, однак його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Торгівля
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