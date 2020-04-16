Приблизно 30% магазинів в Україні можуть не відкритися після карантину, – експерти

Ритейлери ведуть переговори про умови оренди на період карантину. За найгіршого сценарію розвитку ситуації та неготовності орендодавців до зниження цін після завершення карантину можуть не відкритися приблизно третина магазинів.

Про перспективу припинення діяльності магазинів в Україні після карантину розповіли у компанії Colliers International.

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Експерти прогнозують значне зниження орендних ставок після скасування карантину. Воно триватиме щонайменше шість місяців і потрібне для збереження бізнесу орендарів.

За найгіршого сценарію і в разі неготовності орендодавців суттєво переглянути орендні умови до 30% магазинів можуть не відкритися після карантину,

– вважають експерти.

Операційний директор Budhouse Group (ТРЦ Fabrika у Херсоні та "Любава" в Черкасах) Максим Гаврюшин підтвердив, що у разі продовження карантину частина орендарів матиме труднощі з відкриттям. Про це пише Інтерфакс-Україна.

За словами Гаврюшина, впродовж першого місяця карантину велися переговори з орендарями про умови співпраці. Наразі він не коментує, скільки ритейлерів не відкриються, коли знімуть обмеження.

Усе залежатиме від того, чи продовжать карантин. Якщо продовжать, частині орендарів уже складно буде розпочати роботу заново,

– пояснив він.

Та додав, що якщо частина орендарів не переживе карантину, постраждають насамперед торговельні центри. У такому випадку процес відновлення може затягнутися вже не на рік, а на півтора – два роки. Однак за умови завершення карантину на початку травня, ймовірно, відновитися вдасться до року.

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