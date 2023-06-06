Ми бачимо звіти про причетність Росії, – у Білому домі вперше відреагували на підрив ГЕС
6 червня 2023, 20:38Читать новость на русском
Джерело:NBC News
Росія у ніч на 6 червня скоїла черговий воєнний злочин та підірвала Каховську ГЕС, спровокувавши масштабну катастрофу. У Білому домі вперше відреагували на катастрофу.
Деталей наразі не розкривають. Однак відомо, що ці докази готові оприлюднити вже найближчим часом. Адміністрація Джо Байдена працювала над тим, аби їх розсекретити.
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