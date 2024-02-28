Кишинів відреагував на пропагандистський з'їзд у Придністров'ї: чи є загроза

Невизнане Придністров'я у зверненні до Росії попросило про "захист". Молдавський уряд відреагував на чергове дійство, що організував Кремль.

Речник уряду Молдови Даніел Воде написав 28 лютого про єдиний факт, який викликає наразі "напругу". Про це політик заявив після того, як невизнане Придністров'я звернулося до Росії "за допомогою".

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Як у Молдові відреагували на заяви невизнаного Придністров'я

Даніел Воде запевнив, що немає небезпек ескалації та дестабілізації ситуації у цьому регіоні Молдови.

Це чергова кампанія, яка намагається створити істерику в суспільстві навколо цієї так званої події у Тирасполі. Це подія, спланована тими, хто знаходиться ліворуч від Дністра та Кремлем,

– заявив речник.

Він вкотре додав, що у Молдові не бачать небезпеки дестабілізації, хоч дуже уважно стежать за ситуацією. Воде повторив, що цей регіон теж хоче миру та безпеки.

"А те, що відбувається в Тирасполі, це пропагандистська подія, прийом, який не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів або напружених заголовків у новинних бюлетенях. Єдина "напруга" сьогоднішнього дня – це похмурий день на вулиці", – підсумував речник уряду Молдови.

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Що відбулось у невизнаному Придністров'ї

У невизнаному Придністров'ї 28 лютого 2024 року відбувся так званий з'їзд депутатів. Вони ухвалили звернення до Росії, у якому закликали Кремль "захистити" регіон нібито через "тиск Молдови".

Кишинів начебто розв'язав проти Придністров'я "економічну війну". Посіпаки Путіна бідкались, що нібито Кишинів навмисно блокує переговори з Тирасполем.

Водночас орієнтовно 650 так званих "депутатів" не просили про приєднання до Росії. Однак вони зазначили, що звернулись з урахуванням проживання на території Придністров'я "понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта й посередника в переговорному процесі".