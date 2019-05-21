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      "Придушуємо всією зброєю, що у нас є": на Донбасі активізувалися ворожі ДРГ

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      Проросійські бойовики поранили 2 українських військових 20 та 21 травня внаслідок своїх обстрілів у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Українські бійці адекватно відповіли на обстріли. Тож було ліквідовано 1 бойовика і ще 6 – поранено. Традиційно неспокійно на Горлівському напрямку. Там побував воєнкор 24 каналу.

      Позиції

      На Горлівському напрямку терористи стріляють щодня та щоночі, використовують чи не весь арсенал стрілецької зброї та міномети.

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      За словами українських військових, у бойовиків доволі вигідна позиція.

      "Зараз спостерігаю за сєпарськими позиціями, які розміщені на териконі. Досить вигідна позиція у них – вони нас чудово бачать. А ми стараємось не палитись", – прокоментував військовослужбовець ЗСУ "Док".

      Поблизу окупованої Горлівки відстані між позиціями української армії та терористів дуже малі. Ворог хоч і непогано укріплений, та його видно. Хоча мертві зони все ж є, і не завжди можна одразу побачити терористів.

      Не одразу. Тут така місцевість – рівнина, а далі бруствер. Коли вони з-за бруствера виходять на пагорб, тоді ми їх бачимо. Ну, придушуємо всією зброєю, що у нас є,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ "Сорок Сьомий".

      Диверсанти і підступна тактика

      У хвилини затишшя до українських позицій відправляються ДРГ, – розповідають військові. Воїни ООС фіксують по 2-3 групи диверсантів на тиждень. Однак обстріли тут трапляються частіше ніж робота ДРГ. Стріляють щодня і щоночі. Іноді використовуючи досить підступну тактику.

      Військовослужбовець ЗСУ Олег: Під час обстрілу стрілецькою зброєю (тобто це сильний шум бою) підкидають міни. Тобто не чутно виходу... І можуть вразити спокійно.
      Журналіст: Тобто одним звуком маскують інший?
      Військовослужбовець ЗСУ Олег: Так!

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      Воїни ООС запевняють: кожну ДРГ вони бачать і одразу дають ворогу гідну відсіч, жоден обстріл не залишається без відповіді.

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Збройні сили України Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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