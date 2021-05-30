У прифронтовій Авдіївці відбулись антитерористичні навчання

У прифронтовій Авдіївці на Донеччині відпрацювали свої дії учасники антитерористичних навчань. Відповідні навички спільно відпрацьовували силовики, військові та надзвичайники.

У штабі дізналися про захоплення умовною диверсійною групою об'єкта критичної інфраструктури. На закритій нараді офіцери складали план з перехоплення диверсантів.

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Учасник антитерористичних навчань розповів, що зрештою прийняли рішення про штурм будівлі, відповідно, залишили кількість сил та засобів, які успішно виконали своє завдання. Загалом – пів тисячі учасників, 80 спецавто й бронетехніка.

У чому полягає важливість навчань

Підрозділи нейтралізували диверсантів за лічені хвилини. Після затримання 4 диверсантів будівлю оглянули кінологи та піротехніки. Їхнє завдання – виявити розтяжки та міни. 2 загони вогнеборців ліквідовували пожежу.



Навички відпрацьовували силовики, військові та надзвичайники / Фото 24 каналу

"Навчання є традиційними, щорічними. Ми проводимо їх у різних регіонах України. На Одещині – це море, на Херсонщині – теж, на Миколаївщині – це море та степи. Тут можемо залучити Маріупольський порт і Авдіївські степи", – розповіла речниця Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.



Підрозділи швидко нейтралізували диверсантів / Фото 24 каналу

Учасник антитерористичних навчань зазначив, що важливим є відпрацювання завдань в реальних умовах, це досвід для співробітників. Спільні антитерористичні навчання в Авдіївці тривали впродовж двох днів.