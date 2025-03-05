Пригожин рвався до ядерної кнопки, – Лукашенко

Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю американцю Маріо Науфалу. В ньому розповів "правду про Пригожина".

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Лукашенка.

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Лукашенко хотів захищати Москву від Пригожина

Білоруський диктатор розповів, що під час бунту Пригожина був на зв'язку з керівником ПВК "Вагнера". Адже добре знав його та був у добрих стосунках з ним. Тож Лукашенко попередив: якщо ситуація загостриться, буде змушений відправити на захист Москви свої найбільш боєздатні частини.

І справді, незабаром Лукашенко вже телефонував Путіну, щоб той надіслав літаки для білоруських спецпризначенців і сил спеціальних операцій. Пригожину пояснив: нічого проти нього не має, мова про "міждержавні стосунки на найвищому рівні".

Самому Євгену Пригожину диктатор обіцяв випрохати помилування в Путіна та вивести бійців ПВК на територію Білорусі. "Так і сталося, їх було десь тисяча-дві", – пригадав Лукашенко.

І додав, що Пригожин рвався до ядерної кнопки, "не розуміючи, що ні Путін, ні Захід не дозволять йому це зробити". Захід припускав, що бійці можуть повалити Путіна та захопити ядерний арсенал. І, як скромно зауважив Лукашенко, потім дякував йому за недопущення такого розвитку подій.

Маріо Науфал – ще один рупор російської пропаганди

Журналісти "Нашої Ниви" проаналізували, хто такий Маріо Науфал. Блогер став відомий завдяки мережі Clubhouse, а "злетів" завдяки спілкуванню з Маском в Twitter Spaces. Науфал поширює фейки та бере інтерв'ю у сумнівних осіб, як-от Роберт Фіцо.

На початку інтерв'ю з Лукашенком Маріо заявив: хоче скоротити розрив між Заходом і Сходом, навести мости. Мовляв, розрив між цивілізаціями значно коротший, ніж багато хто думає. Лукашенко похвалив його та сказав, що між людьми взагалі не має бути мостів, всі мають співпрацювати без посередників.