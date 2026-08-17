Приховала майже 20 мільйонів гривень: родичка ексочільниці МСЕК Крупи постане перед судом

На Хмельниччині завершили досудове розслідування щодо ексчиновниці Міністерства юстиції. Її звинувачують у недекларуванні майже 500 тисяч доларів.

Обвинувачена є родичкою скандальної ексочільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Що відомо про справу?

Працівники відомства завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Слідчі підозрювали колишню посадовицю в тому, що вона не задекларувала 540 тисяч доларів США. На момент вчинення правопорушення зловмисниця очолювала одне з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Хмельницькому.

Чиновниця у щорічній декларації за 2022 рік не вказала рахунок в одному з банків Австрії та кошти, які на ньому зберігалися. Йдеться про суму в 540 тисяч доларів США, що на той час приблизно дорівнювала 19,5 мільйона гривень.

Наразі жінку звільнено з посади, в органах юстиції вона більше не працює. У червні 2026 року у взаємодії з НАЗК та САП слідчі ДБР повідомили експосадовиці про підозру. Своєї вини вона не визнає. Походження цих коштів, а також інші можливі оборудки представників цієї бізнес-родини досліджуються у межах окремих кримінальних проваджень,

– зазначили у Державному бюро розслідувань.

Колишню чиновницю обвинувачують за частиною 2 статті 366-2 ККУ, в якій йдеться про умисне внесення у декларацію неправдивої інформації. У випадку, якщо її визнають винною жінці загрожує до 2 років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади терміном до 3 років.

Що відомо про справу Тетяни Крупи?

Нагадаємо, що родичку підозрюваної, Тетяну Крупу, у 2025 році слідство звинувачувало у незаконному збагаченні на суму понад 160 мільйонів гривень у період із 2020 по 2024 роки. Частину коштів легалізували через фіктивні угоди з нерухомістю, після чого – вивели за кордон і розмістили на рахунках у банках.

ДБР та НАБУ інкримінували Крупі низку кримінальних статей, серед яких декларування неправдивої інформації, корупція та легалізація коштів. Чиновниця була зобов'язана перебувати у Хмельницькому й носити електронний браслет.