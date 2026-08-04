На Прикарпатті раптово оголосили тривогу: пишуть про невідомий дрон

Посеред дня 4 серпня в Івано-Франківській області оголосили повітряну тривогу. У регіоні фіксували невідомий об'єкт, ймовірно, дрон, який рухався в бік Бурштина.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Що відомо про тривогу на Прикарпатті?

Регіон став "червоним" близько 11:41. Зазначалося, що невідомий об'єкт з'явився в небі Львівщини й прямував у бік Бурштина.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що в небі на Івано-Франківщині дійсно фіксується ціль, проте вона навчальна.

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