На Прикарпатті заборонили святкувати весілля у кафе через COVID-19
У закладах громадського харчування в Івано-Франківській області заборонили проводити будь-які масові заходи. Це означає, що у кафе та ресторанах люди не можуть святкувати дні народження, хрестини чим весілля.
Відповідне рішення прийняла Регіональна комісія з питань ТЕБ і НС. Про це інформує пресслужба Головного управління Держспоживслужби в Івано-Франківській області.
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Відповідне рішення комісія прийняла через погіршення епідситуації, пов’язаної із захворюванням на COVID-19.
Було прийнято рішення заборонити на території області проведення масових заходів (весілля, дні народження, хрестини, поминальні обіди тощо) в закладах громадського харчування всередині приміщень за участю понад 10 осіб – до 31 липня 2020 року,
– мовиться у повідомленні.
Річ у тім, що причиною збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус в області комісія вважає недотримання суб’єктами господарювання та населенням карантинних обмежень і протиепідемічних вимог.
Відтак, поліція та Держпродспоживслужба обіцяють посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень на Прикарпатті. Усіх порушників суворо каратимуть, заклади, що не дотримуються вимог МОЗ, можуть навіть закрити.
Яка ситуація з коронавірусом на Прикарпатті: коротко
- Станом на 1 липня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 2 438 випадків захворювання на COVID-19, 1 098 осіб одужали. Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, на жаль, померла 101 людина.
- Загалом в Україні на сьогодні лабораторно підтверджені 44 998 випадків COVID-19, за минулу добу – 664 нові випадки.