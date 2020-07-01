У закладах громадського харчування в Івано-Франківській області заборонили проводити будь-які масові заходи. Це означає, що у кафе та ресторанах люди не можуть святкувати дні народження, хрестини чим весілля.

Відповідне рішення прийняла Регіональна комісія з питань ТЕБ і НС. Про це інформує пресслужба Головного управління Держспоживслужби в Івано-Франківській області.

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Відповідне рішення комісія прийняла через погіршення епідситуації, пов’язаної із захворюванням на COVID-19.

Було прийнято рішення заборонити на території області проведення масових заходів (весілля, дні народження, хрестини, поминальні обіди тощо) в закладах громадського харчування всередині приміщень за участю понад 10 осіб – до 31 липня 2020 року,

– мовиться у повідомленні.

Річ у тім, що причиною збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус в області комісія вважає недотримання суб’єктами господарювання та населенням карантинних обмежень і протиепідемічних вимог.

Відтак, поліція та Держпродспоживслужба обіцяють посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень на Прикарпатті. Усіх порушників суворо каратимуть, заклади, що не дотримуються вимог МОЗ, можуть навіть закрити.

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